بينها الزوراء والجوية.. ثلاث مباريات في دوري نجوم العراق اليوم

وتجري مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساء على ، تجمع مع ضيفه فريق .بينما تجري مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النفط على .وتجري المباراة الثانية على بين فريقي وضيفه الذي يسعى لتعويض نتائجه السلبية الأخيرة.