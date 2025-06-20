ميسي يعادل إنجاز رونالدو ورونالدينيو في كؤوس العالم

وبات ميسي خامس لاعب ينجح في هز الشباك من مخالفة حرة في بطولتَي للمنتخبات وكأس العالم للأندية، بعد فرناندو هييرو (مع منتخب إسبانيا وريال مدريد)، ورونالد غوميز (مع منتخب كوستاريكا ونادي سابريسا)، ورونالدينيو (مع منتخب ونادي أتلتيكو مينيرو)، وكريستيانو (مع منتخب وريال مدريد)، حسبما أفاد به حساب "ميستر شيب" للإحصائيات، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.وسجل ليو هدفا واحدا على الأقل من ركلة حرة مباشرة في 12 مسابقة مختلفة (باحتساب المباريات الودية الدولية).يهدد رقم القياسي في كأس العالم للأنديةويُعد هذا الهدف السادس تاريخيًا لميسي في كأس العالم للأندية، ليرتقي "البرغوث" إلى المركز الثاني في ترتيب الهدّافين التاريخيين للبطولة، بالتساوي مع الفرنسي والويلزي غاريث بيل، علمًا أن رونالدو هو مَن يملك الرقم القياسي برصيد 7 أهداف.ويعني ذلك أن ميسي يحتاج إلى تسجيل هدف واحد لمعادلة رقم رونالدو، الذي يغيب عن كأس العالم للأندية 2025، بسبب عدم تأهل ناديه (النصر السعودي) إلى البطولة.وسيحصل ميسي على فرصة لمعادلة رقم رونالدو القياسي، من خلال مشاركته المُنتظرة في مباراة إنتر ميامي أمام بالميراس البرازيلي، والمُقررة إقامتها في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء القادم، برسم الجولة الثالثة (الأخيرة) من منافسات .ويدخل إنتر ميامي وبالميراس مباراتهما القادمة، وفي رصيد كل منهما 4 نقاط، متقدمَين بفارق 3 نقاط على بورتو الثالث، والأهلي المصري الرابع.ويحتاج إنتر ميامي لتفادي الهزيمة أمام بالميراس، لحجز مقعده في دور الـ16، علمًا أن قواعد البطولة تنص على تأهل الناديين صاحبَي المركزين الأول والثاني في ترتيب كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، التي تشمل دور الثمن وربع النهائي ونصفه، إلى جانب المباراة النهائية.يُذكر أن ميسي حصل على في مباراة إنتر ميامي وبورتو، نظيره مردوده الذي تضمن تسجيله هدفًا جميلًا من مخالفة حرة، وإكماله مراوغتين ناجحتين، وفوزه بـ6 صراعات ثنائية.