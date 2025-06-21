مباراتان في ختام منافسات الجولة 36 من "دوري النجوم" اليوم

ويطمح فريق الى تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من موقعه في سلم الترتيب العام والذي يحتل المرتبة الثامنة برصيد (52) نقطة، فيما يسعى فريق الى تحقيق الفوز والتسلق الى المربع حيث يأتي حالياً بالمركز السادس برصيد (54) نقطة.وفي المباراة الثانية يحاول صاحب الارض والجمهور فريق الى مصالحة جماهيره من خلال كسب نقاط المباراة الثلاث والابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يحتل حالياً المرتبة الـ(16) برصيد (40) نقطة، بينما يطمح فريق المدرب الى تعزيز موقعه في سلم الترتيب العام والذي يأتي بالمركز الرباع برصيد (57) نقطة.