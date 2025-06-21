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مباراتان في ختام منافسات الجولة 36 من "دوري النجوم" اليوم

رياضة

2025-06-21 | 03:16
مباراتان في ختام منافسات الجولة 36 من &quot;دوري النجوم&quot; اليوم
444 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الـ(36) من دوري النجوم الكروي بإقامة مباراتين تجمع الاولى فريق الكرمة بنظيره دهوك في الساعة السابعة مساءً على ملعب الرمادي تعقبها في الساعة التاسعة والنصف مباراة الميناء والطلبة في ملعب الفيحاء.

ويطمح فريق الكرمة الى تحقيق نتيجة ايجابية تعزز من موقعه في سلم الترتيب العام والذي يحتل المرتبة الثامنة برصيد (52) نقطة، فيما يسعى فريق دهوك الى تحقيق الفوز والتسلق الى المربع الذهبي حيث يأتي حالياً بالمركز السادس برصيد (54) نقطة.

وفي المباراة الثانية يحاول صاحب الارض والجمهور فريق الميناء الى مصالحة جماهيره من خلال كسب نقاط المباراة الثلاث والابتعاد عن مراكز الهبوط حيث يحتل حالياً المرتبة الـ(16) برصيد (40) نقطة، بينما يطمح فريق المدرب باسم قاسم الى تعزيز موقعه في سلم الترتيب العام والذي يأتي بالمركز الرباع برصيد (57) نقطة.
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مباراتان في ختام

منافسات الجولة 36 من "دوري النجوم" اليوم

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