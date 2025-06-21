كأس العالم للأندية.. فريقان يحسمان تأهلهما إلى دور الـ16

ويشارك 32 فريقا في النسخة الحالية من والتي تعد التطبيق الأول للنظام الجديد والذي أقره "فيفا". ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى دور الـ16.وتنطلق منافسات دور الـ16 يوم السبت 28 يونيو الجاري وتستمر حتى الأربعاء 2 يوليو المقبل.وقد تمكن أحد الفرق من الحصول على بطاقة التأهل الأولى إلى دور الـ16 من للأندية قبل جولة من نهاية دور المجموعات وهو فلامينغو البرازيلي.وجاء تأهل فلامينغو بعدما فاز على مساء أمس بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات.وارتفع رصيد فلامينغو إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل إلى دور الـ16 مستفيدا من فوز الترجي في الجولة نفسها على لوس أنجلوس بهدف دون رد.أما ثاني المتأهلين فهو الألماني الذي فاز فجر اليوم السبت على منافسه الأرجنتيني 2-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.البافاري الذي سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي 10-0 في الجولة الأولى، يليه برصيد 4 نقاط بفضل اكتساحه لأوكلاند أيضا 6-0.بوكا جونيورز الذي تعادل مع بنفيكا في الجولة الأولى 2-2، لا يملك سوى هذه النقطة بينما لا يملك أوكلاند أي نقاط ومن ثم صعد رسميا.ويتنافس بنفيكا وبوكا على البطاقة الثانية حيث يمكن للفريق الحصول على صدارة المجموعة الثالثة في حالة فوزه على في الجولة الأخيرة.