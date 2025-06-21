التتويج بلقب دوري نجوم العراق.. ما سر الإنجاز التاريخي لنادي الشرطة؟

ودخلت كتيبة المدرب ، التاريخ بتتويجهم اليوم بلقب الدوري العراقي للمرة الرابعة على التوالي، إذ لم يسبق لأي فريق عراقي أن حقق هذا الإنجاز.وتغلب فريق القيثارة على (1-3) في المباراة التي أقيمت على مساء الجمعة، ليحسم الفريق اللقب قبل جولتين من انتهاء المسابقة.وقال في تصريحات بعد حسم اللقب: "بداية أود أن أهنئ جماهير القيثارة الخضراء بهذا اللقب المهم الذي تحقق اليوم وهو جاء بفضل جهود اللاعبين والجهاز الفني والإداري وحتى الجماهير التي ساندت الفريق في مختلف الظروف".وأضاف: "مدينة دائما ما تشهد الأوقات السعيدة بالنسبة للشرطة وهي شاهدة اليوم على حسم لقب الدوري العراقي الذي تحقق بعد تعب وجهد وعناء طويل والحمد لله اللاعبون أثبتوا جدارتهم وبددوا مخاوف الجماهير بحسم المواجهات الصعبة".وأكمل: "السر وراء تتويج فريق الشرطة باللقب يعود إلى دعم الإدارة ومواقفها الكبيرة في الخسارة قبل الفوز، بصراحة موقفها كان ثابتا في جميع الحالات وهو دعم الفريق واللاعبين واليوم توجنا هذه الجهود بحصد لقب كان هو الأصعب في السنوات الأخيرة".بدوره قال نجم الفريق : "الشرطة قدم موسما استثنائيا رغم المطبات التي حدثت بداية الموسم، أثبتنا للجميع بأن البطل يعود دائما وينهض بعد كل خسارة، الحمد لله جهودنا لم تذهب سدى والفريق قدم ما عليه في أغلب المباريات هذا الموسم".وأكمل: " ستبقى خضراء بجهود اللاعبين والكادر التدريبي والإدارة التي تتعامل معنا بكل احتراف، اليوم بإمكاننا الاحتفال في بغداد والبصرة وجميع أنحاء والجمهور يستحق هذه الفرحة ونعدهم بالمزيد في المستقبل بالموسم المقبل".وبيّن قائلا: "سنحتفل اليوم فقط ومن يوم غد سنعود للعمل، لدينا مباراتين أخيرتين وهي استعداد جيد لبطولة كأس العراق التي نطمح بالتتويج بها أيضا لنتوج بالثنائية هذا الموسم وأي بطولة أخرى سنكون منافسين".وبعد مرور 36 جولة على منافسة ، حصد فريق القيثارة الخضراء 83 نقطة، من 25 انتصارا و8 تعادلات، فيما تلقى 3 خسارات فقط.ونجح فريق فريق القيثارة الخضراء في التتويج بلقب دوري نجوم العراق، قبل جولتين من نهاية المسابقة بعد فوزه على نفط البصرة بنتيجة 3-1 أمس الجمعة.