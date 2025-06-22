تطور جديد.. ميسي يقترب من الانتقال الى الدوري السعودي

ووفقا للإعلامي السعودي وليد سعيد الذي كتب عبر حسابه بمنصة "إكس":" المفاوضات مع للانتقال إلى تأخذ منحى جديا، في ظل تقارب وجهات النظر مع وكيله نترقب ما ستسفر عنه الأيام القادمة".وينتهي عقد ميسي مع بنهاية العام الجاري وسط أنباء حول احتمالية عدم تجديد عقده.وقاد نجم إنتر فريقه لفوز مثير على حساب بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.ويستعد إنتر ميامي حاليا لخوض مواجهة حسم التأهل حيث سيواجه بالميراس البرازيلي فجر الثلاثاء المقبل ضمن حساب الجولة الثالثة والأخيرة من في 2025.