4 فرق تتأهل لدور الـ16 ضمن مونديال الأندية

وانطلقت البطولة بنظامها الجديد في ، بمشاركة 32 فريقا فجر يوم الأحد الماضي، وانتهت الجولة الثانية منها.وتعد النسخة الحالية هي الأولى من نوعها بعد تطبيق النظام الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقا في البطولة حيث متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى دور الـ16.الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في 2025:1-فلامنغو - البرازيلي2-بايرن - الألماني3-مانشستر سيتي - الإنجليزي4-يوفنتوس – الإيطالي