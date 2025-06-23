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4 فرق تتأهل لدور الـ16 ضمن مونديال الأندية
رياضة
2025-06-23 | 08:22
1,164 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
تأهلت 4 أندية إلى دور الستة عشر في بطولة
كأس العالم للأندية
2025 المقامة في
الولايات المتحدة
.
وانطلقت البطولة بنظامها الجديد في
أمريكا
، بمشاركة 32 فريقا فجر يوم الأحد الماضي، وانتهت الجولة الثانية منها.
وتعد النسخة الحالية هي الأولى من نوعها بعد تطبيق النظام الجديد الذي يشهد مشاركة 32 فريقا في البطولة حيث
يتأهل
متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية إلى دور الـ16.
الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في
كأس العالم
2025:
1-فلامنغو - البرازيلي
2-بايرن
ميونخ
- الألماني
3-مانشستر سيتي - الإنجليزي
4-يوفنتوس – الإيطالي
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