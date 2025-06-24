ميسي يتلقى عرضا للزواج من مُسنة (صورة)

واحتفل اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الثامن والثلاثين بتعادل ٢-٢ مع بالميراس في ختام دور المجموعات لمونديال الأندية ليقود فريقه للعبور لثمن النهائي.ورفعت سيدة عجوز في ملعب مباراة وبالميراس لافتة لليونيل طريفة.وقامت بكتابة عبارة لميسي جاء فيها: "ميسي، هل تتزوجني؟" مع ابتسامة عريضة لغرابة الطلب.علما بأن ميسي متزوج من مواطنته وحبيبة طفولته التي أنجبت له ٣ أبناء هو وتياغو وثيو.