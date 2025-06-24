مونديال الأندية.. الترجي التونسي في مباراة مصيرية مع تشيلسي

وتأتي أهمية المباراة للطرفين من أن كلا من تشلسي والترجي حصد ثلاث نقاط في أول جولتين لكن الفريق الإنجليزي يتفوق بفارق الأهداف، ما يجعل الفوز ضرورة قصوى للترجي من أجل التأهل إلى الدور التالي.في المقابل، ، يكفيه التعادل لضمان العبور إلى دور الـ16 لبطولة المقامة في .ويحتل الترجي حاليا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن البرازيلي الذي ضمن رسميا التأهل إلى الدور المقبل، وبفارق الأهداف عن تشيلسي الوصيف، بينما يبقى لوس أنجلوس الأمريكي في من دون أي نقاط وفقد كل آماله في التأهل.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة.