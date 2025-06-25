رسميا.. نادي النصر ينهي عقد مدربه الإيطالي بيولي

وقاد بيولي الفريق في 44 مباراة محققاً 28 انتصاراً واحتل المركز الثالث في وخرج من نصف نهائي دوري أبطال .من جهة أخرى، ترددت أنباء عن توصل بيولي إلى اتفاق مع نادي لتولي قيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل بعد اجتماع مع رئيس النادي روكو كوميسو.