تعرّف على الجوائز المالية في كأس العالم للأندية 2025

وحصل حتى الآن على 43.55 مليون يورو مقسمة على عائدات المشاركة والنتائج في دور المجموعات إضافة إلى منحة التأهل إلى ثمن النهائي، وتبقى القيمة المالية قابلة للإرتفاع مع التقدم في الأدوار.من جهته، جاء في المركز الثاني بإجمالي 42.51 مليون يورو متقدماً على الثالث بمجموع 37.6 مليون يورو.وحصلت الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي 2025 على مكافأة مالية بلغت 6.45 مليون يورو، بينما ستحصل الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي على مكافآت أعلى.وكشفت صحيفة "MARCA" عن سلم الجوائز والمكافآت المخصصة للأندية المشاركة في البطولة، كما سيحصل البطل على مكافأة 34.3 مليون دولار، وقد يصل مجموع جوائز البطل إلى 125 مليون دولار.توزيع أزيد من 400 مليون يورو على الأندية المشاركةوتم توزيع 408.65 مليون يورو على الأندية الـ 32 بشكل متفاوت على أساس الاتحادات القارية، إضافة إلى مكافآت النتائج في دور المجموعات.وحصل على 37.09 مليون يورو، بينما فاز إنتر وصيف بطل أوروبا على 32.35 مليون يورو، وبورسيا دورتموند (34.15 مليون يورو)، ويوفنتوس (26.99 مليون يورو) وبنفيكا (25.35 مليون يورو).من جهته، حصل فلامنغو البرازيلي على 23.84 مليون يورو، وبوتافوغو وبالميراس على 22.98 مليون يورو، بينما على 21.49 مليون يورو وإنتر ميامي والهلال ومونتيري على 18.11 مليون يورو.ما قيمة الجوائز المالية للأندية العربية في للأندية؟حصل السعودي المتأهل إلى ثمن العالم للأندية 2025 على مالية وصلت إلى 18.1 مليون يورو (قرابة 21 مليون دولار).أما أندية الترجي والأهلي المصري والعين الإماراتي فقد حصلت على 9.94 مليون يورو (قرابة 11.5 مليون دولار)، بينما حصل الوداد الرياضي على 8.22 مليون يورو (9.5 مليون دولار).