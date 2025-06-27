تعرّف على الجوائز المالية في كأس العالم للأندية 2025

وحصل ريال مدريد
حتى الآن على 43.55 مليون يورو مقسمة على عائدات المشاركة والنتائج في دور المجموعات إضافة إلى منحة التأهل إلى ثمن النهائي، وتبقى القيمة المالية قابلة للإرتفاع مع التقدم في الأدوار.
من جهته، جاء مانشستر سيتي
في المركز الثاني بإجمالي 42.51 مليون يورو متقدماً على بايرن ميونيخ
الثالث بمجموع 37.6 مليون يورو.
وحصلت الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية
2025 على مكافأة مالية بلغت 6.45 مليون يورو، بينما ستحصل الأندية المتأهلة إلى ربع النهائي على مكافآت أعلى.
وكشفت صحيفة "MARCA" عن سلم الجوائز والمكافآت المخصصة للأندية المشاركة في البطولة، كما سيحصل البطل على مكافأة 34.3 مليون دولار، وقد يصل مجموع جوائز البطل إلى 125 مليون دولار.
توزيع أزيد من 400 مليون يورو على الأندية المشاركة
وتم توزيع 408.65 مليون يورو على الأندية الـ 32 بشكل متفاوت على أساس الاتحادات القارية، إضافة إلى مكافآت النتائج في دور المجموعات.
وحصل باريس سان جيرمان
على 37.09 مليون يورو، بينما فاز إنتر ميلان
وصيف بطل أوروبا على 32.35 مليون يورو، وبورسيا دورتموند (34.15 مليون يورو)، ويوفنتوس (26.99 مليون يورو) وبنفيكا (25.35 مليون يورو).
من جهته، حصل فلامنغو البرازيلي على 23.84 مليون يورو، وبوتافوغو وبالميراس على 22.98 مليون يورو، بينما تشيلسي
على 21.49 مليون يورو وإنتر ميامي والهلال ومونتيري على 18.11 مليون يورو.
ما قيمة الجوائز المالية للأندية العربية في كأس العالم
للأندية؟
حصل الهلال
السعودي المتأهل إلى ثمن نهائي كأس
العالم للأندية 2025 على جائزة
مالية وصلت إلى 18.1 مليون يورو (قرابة 21 مليون دولار).
أما أندية الترجي التونسي
والأهلي المصري والعين الإماراتي فقد حصلت على 9.94 مليون يورو (قرابة 11.5 مليون دولار)، بينما حصل الوداد الرياضي المغربي
على 8.22 مليون يورو (9.5 مليون دولار).