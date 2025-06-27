الأدوار الإقصائية لمونديال الأندية.. تعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

وستجرى اليوم مباراتين قويتين، الأولى بين فريقين برازيليين، حيث يلتقي بالميراس مع ، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريقين أوروبيين هما الإنجليزي وبنفيكا .مباراتين قويتين، الأولى بين فريقين برازيليين، حيث يلتقي بالميراس مع بوتافوغو، بينما تجمع المباراة الثانية بين فريقين أوروبيين هما تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي.مواعيد مباريات اليوم السبت بتوقيت :بالميراس × بوتافوغو - الساعة 7:00 مساء.تشيلسي × - الساعة 11:00 مساء.القنوات الناقلةوستقوم شبكة "DAZN" ببث المباراتين بشكل مجاني في جميع أنحاء العالم، وذلك بموجب الاتفاقية التي أبرمتها الشبكة مع " ".