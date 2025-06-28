اتصالات من نادي الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي

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كشفت تقارير صحفية أن تواصل بالفعل مع محيط النجم الأرجنتيني الأسطوري، ، بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع ، في بطولة 2025، المُقامة حاليًا في .





وأوضح التقرير: "هدف الاجتماعات التي عقدها رئيس هو استكشاف إمكانية التوقيع مع ليو هذا الصيف، عندما يتمكن ابن مدينة روساريو من التفاوض بحرية بشأن رحيله أو تجديد عقده مع فريقه الأمريكي".



وهذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها الهلال مع محيط النجم الأرجنتيني، فقد سبق للنادي السعودي أن أبدى رغبته رسميًا في ضمه عام 2023، عقب رحيله عن ، لكن حينها، اختار اللاعب مواصلة مسيرته في ، والتوقيع مع .



لماذا جدد نادي اهتمامه بضم ميسي؟

الموقع الأرجنتيني المذكور أشار إلى أن اهتمام السعودي مُجددًا بضم ميسي، جاء بعد تألق اللاعب اللافت خلال مشاركته في النسخة الحالية من ، حيث أسهم بمستواه الرائع خلال مرحلة المجموعات في وصول إنتر إلى دور الستة عشر.



وجاء في ختام التقرير: "يُنتظر أن يتضمن العرض الهلالي عقدًا بملايين الدولارات. يسعى النادي السعودي، أحد أقوى الأندية في الشرق الأوسط، إلى تعزيز صفوفه بنجوم دوليين، ويؤمن بقدرة ميسي على إحداث فرق حاسم، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضًا في انتشار النادي عالميًا". ووفقًا لما أورده موقع "telesoldiario" الأرجنتيني، فإن النادي السعودي يسعى للتعاقد مع ميسي بعد مونديال الأندية، وأضاف: "يتواجد رئيس فهد بن نافل في لمتابعة البطولة، واستغل وجوده لعقد اجتماعات مع خورخي ميسي، والد اللاعب وممثله".وأوضح التقرير: "هدف الاجتماعات التي عقدها رئيس هو استكشاف إمكانية التوقيع مع ليو هذا الصيف، عندما يتمكن ابن مدينة روساريو من التفاوض بحرية بشأن رحيله أو تجديد عقده مع فريقه الأمريكي".وهذه ليست المرة الأولى التي يتواصل فيها الهلال مع محيط النجم الأرجنتيني، فقد سبق للنادي السعودي أن أبدى رغبته رسميًا في ضمه عام 2023، عقب رحيله عن ، لكن حينها، اختار اللاعب مواصلة مسيرته في ، والتوقيع مع .الموقع الأرجنتيني المذكور أشار إلى أن اهتمام السعودي مُجددًا بضم ميسي، جاء بعد تألق اللاعب اللافت خلال مشاركته في النسخة الحالية من ، حيث أسهم بمستواه الرائع خلال مرحلة المجموعات في وصول إنتر إلى دور الستة عشر.وجاء في ختام التقرير: "يُنتظر أن يتضمن العرض الهلالي عقدًا بملايين الدولارات. يسعى النادي السعودي، أحد أقوى الأندية في الشرق الأوسط، إلى تعزيز صفوفه بنجوم دوليين، ويؤمن بقدرة ميسي على إحداث فرق حاسم، ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضًا في انتشار النادي عالميًا".

في سياق مُتصل، يُنتظر أن يبذل إنتر ميامي قصارى جهده للاحتفاظ باللاعب صاحب الـ 38 عامًا، ويُقال أن النادي الأمريكي، الذي يشارك في ملكيته لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق بيكهام، مستعد لتجديد عقد "ليو"، وهو واثق من أن ميسي يشعر بالراحة في فلوريدا.



ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تكيف الأرجنتيني بسرعة مع نمط الحياة المحلي، حيث يستمتع ببيئة أقل تطلبًا من أوروبا، على الرغم من أنه يواصل إظهار مستواه في كل مرة يخطو فيها إلى أرض الملعب.



ولن يعتمد مستقبل ميسي على العروض المالية فحسب، بل أيضًا على رغبته الشخصية، فرغم أن كرة القدم الأمريكية تتيح له الحفاظ على لياقته البدنية وإطالة مسيرته دون الحاجة إلى المنافسة، إلا أن مغامرة جديدة في قد تغريه، إذا بدت خيارًا جذابًا من منظور رياضي وعائلي.