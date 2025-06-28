كلوب يهاجم مونديال الأندية بشراسة

وتولى المسؤولية الفنية لليفربول على مدار 9 سنوات بين 2015 و2024، قبل أن يتولى رئاسة قسم عمليات كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" المالكة لعدة أندية حول العالم.لكن الأسبق لبروسيا الألماني، أحد الفرق المشاركة في ، اعتبر البطولة المستحدثة بمشاركة 32 فريقاً وبجدول مزدحم يصل إلى 7 مباريات للفرق المتأهل للنهائي، أسوأ فكرة في تاريخ اللعبة.وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية: " للأندية هي أسوأ فكرة طُبّقت على الإطلاق في كرة القدم".وواصل المدرب المتوج بدوري أبطال أوروبا 2019 نقده اللاذع: "يطرح أشخاص لم يسبق لهم التعامل مع عمل لاعبي كرة القدم اليومي أفكارًا جديدة، ويتم تطبيقها على الفور".وأكمل كلوب حديثه بنبوءات مرعبة: "أخشى أن يُصاب اللاعبون في الموسم المقبل بإصابات لم يسبق لهم التعرض لها.. لو لم يحدث هذا الأمر الآن فإن هذه الإصابات ستظهر لاحقاً، وقد يكون ذلك في كأس العالم للمنتخبات 2026".يذكر أن الفترة بين نهاية الموسم وإقامة للأندية لم تتجاوز أسبوعين بالتمام والكمال، مما جعل الأندية لا تستعد بشكل جيد للبطولة ولا تحصل على الراحة البدنية اللازمة.