حبس مسؤولين في اتحاد الكاراتيه المصري بعد وفاة لاعب

وقضت سيدي في محافظة ، حكمها بحبس كل من: رئيس بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس بالاتحاد ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، 3 سنوات مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا، في قضية وفاة .وألزمت المحكمة المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني 100 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما ألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية.وتعود القضية إلى آذار الماضي، حينما توفي لاعب الكاراتيه المصري الشاب أحمد، متأثرا بإصابته خلال مباراة في بشهر فبراير السابق، دخل على إثرها في غيبوبة استمرت 41 يوما.وخلال المباراة تعرض لضربة أسفل القفص الصدري على مقربة من القلب بالجانب الأيسر من ، أدت إلى فقدانه للوعي، وانتقل على إثرها إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة في 21 مارس الماضي.وأوضحت في مايو الماضي، أن تحقيقاتها أسفرت عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1624 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة.وأشارت إلى أن المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد، بعيدا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، كما أن المتهمين تغافلوا عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من للكاراتيه.