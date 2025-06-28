حبس مسؤولين في اتحاد الكاراتيه المصري بعد وفاة لاعب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
02:45 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. اعتقال شخص سرق نصف مليار دينار
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-531624-638867212225300352.jpg
حبس مسؤولين في اتحاد الكاراتيه المصري بعد وفاة لاعب
رياضة
2025-06-28 | 11:25
121 شوهد
السومرية نيوز
- رياضة
أصدر القضاء المصري، اليوم السبت، حكماً بحبس مسؤولين في اتحاد لعبة الكاراتيه لمدة 3 سنوات بتهمة التسبب في وفاة لاعب بالخطأ خلال بطولة محلية.
وقضت
محكمة جنح
سيدي
جابر
في محافظة
الإسكندرية
، حكمها بحبس كل من: رئيس
اللجنة الطبية
بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس
لجنة المسابقات
بالاتحاد ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، 3 سنوات مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا، في قضية وفاة
اللاعب الشاب
يوسف أحمد
.
وألزمت المحكمة المتهمين بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني 100 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما ألزمتهم بمصروفات الدعوى المدنية.
وتعود القضية إلى آذار الماضي، حينما توفي لاعب الكاراتيه المصري الشاب
يوسف
أحمد، متأثرا بإصابته خلال مباراة في
بطولة الجمهورية
بشهر فبراير السابق، دخل على إثرها في غيبوبة استمرت 41 يوما.
وخلال المباراة تعرض لضربة أسفل القفص الصدري على مقربة من القلب بالجانب الأيسر من
الصدر
، أدت إلى فقدانه للوعي، وانتقل على إثرها إلى المستشفى وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة في 21 مارس الماضي.
وأوضحت
النيابة العامة
في مايو الماضي، أن تحقيقاتها أسفرت عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1624 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة.
وأشارت إلى أن المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد، بعيدا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، كما أن المتهمين تغافلوا عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من
الاتحاد المصري
للكاراتيه.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
وفاة الفنان المصري سليمان عيد
02:59 | 2025-04-18
القصة الكاملة حول وفاة لاعب دولي عالمي سقط من مبنى سكني
12:34 | 2025-04-16
وفاة "إبراهيم شيكا" لاعب الزمالك السابق
04:56 | 2025-04-12
وفاة فتاة بعد سقوطها من لعبة في البصرة
17:27 | 2025-05-03
مصر
الكاراتيه
حبس
+A
-A
اخترنا لك
قبل مواجهة السيتي.. المونديال يكشف أزمة الهلال
13:00 | 2025-06-28
كلوب يهاجم مونديال الأندية بشراسة
09:39 | 2025-06-28
"هدية استثنائية" جديدة لميسي
08:03 | 2025-06-28
العراقي ماركو فرج يقترب من تحقيق نقلة نوعية في الدوري النرويجي الممتاز
07:40 | 2025-06-28
اتصالات من نادي الهلال السعودي لضم ليونيل ميسي
03:42 | 2025-06-28
دوري نجوم العراق اليوم.. 3 مواجهات أبرزها لقاء زاخو والقوة الجوية
03:24 | 2025-06-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
دوليات
27.08%
09:29 | 2025-06-27
الموساد يصدر تحذيرا للإيرانيين.. لا تتقربوا من هؤلاء
09:29 | 2025-06-27
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
21.18%
03:45 | 2025-06-28
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-06-28
بعد تضارب الحقائق.. هل تم منع مراسم عزاء محرم في السيدة زينب "ع" بسوريا؟
دوليات
16.81%
01:45 | 2025-06-28
بعد تضارب الحقائق.. هل تم منع مراسم عزاء محرم في السيدة زينب "ع" بسوريا؟
01:45 | 2025-06-28
إسرائيل تعد "خطة تنفيذية ضد إيران"
دوليات
12.47%
12:11 | 2025-06-27
إسرائيل تعد "خطة تنفيذية ضد إيران"
12:11 | 2025-06-27
أمر قبض.. المحتوى الهابط يطال شخصية عراقية جديدة (صورة)
محليات
11.42%
06:22 | 2025-06-28
أمر قبض.. المحتوى الهابط يطال شخصية عراقية جديدة (صورة)
06:22 | 2025-06-28
تفاصيل جديدة بشأن تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها.. اليكم التعليمات
محليات
11.04%
04:41 | 2025-06-28
تفاصيل جديدة بشأن تمليك الأراضي الزراعية لساكنيها.. اليكم التعليمات
04:41 | 2025-06-28
المزيد
استطلاعات
ما هو السيناريو الأقرب للحرب بين ايران وإسرائيل؟
نصر استراتيجي لإيران
نصر استراتيجي لإيران
العودة للمفاوضات بشروط
العودة للمفاوضات بشروط
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
ذوو الشابين المغدورين في تركيا يوجهون رسالة للحكومة العراقية
06:00 | 2025-06-28
درون تنقذ انسانا من الفيضان
05:45 | 2025-06-28
بالصور والفيديو.. أهالي مجمع ميسان يقررون بيع منازلهم بعد خداعهم
05:00 | 2025-06-28
شاب كوري يذهل العالم بتمرين العُقلة
05:00 | 2025-06-28
امراض خطيرة يسببها التهاب اللثة.. فيديوغراف
02:58 | 2025-06-28
العراق بين الفساد والتمويل: 22 مليار دولار هدر في عقد السكك الحديد
15:00 | 2025-06-27
بدء موسم العزاء الحسيني في الديوانية: استعدادات خاصّة لضمان السلامة العامة
14:30 | 2025-06-27
العراق في مرحلة ما بعد الحرب: استراتيجيات دبلوماسية لتفادي الأزمات
14:00 | 2025-06-27
بالفيديو.. رومانسية تنتهي بكارثة!
13:54 | 2025-06-27
في بورصة التركية.. حريق يتسبب باخلاء المنازل
11:33 | 2025-06-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.