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قبل مواجهة السيتي.. المونديال يكشف أزمة الهلال
رياضة
2025-06-28 | 13:00
المصدر:
موقع كووورة
140 شوهد
يستعد
الهلال السعودي
، لخوض معركة فاصلة في
مشواره
بكأس العالم للأندية، عندما يواجه
مانشستر سيتي
، في ثمن نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل.
وتأهل
الهلال
لدور 16 بعد احتلال وصافة المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر
ريال مدريد
(7 نقاط).
ووجد الفريق
الهلالي
، نفسه في اختبار صعب للغاية، أمام الهجوم الكاسح للمان سيتي، والذي سجل 13 هدفا في دور المجموعات، بينما لم يستقبل سوى هدفين.
وفي ظل غيابات الزعيم، فإنه حتى على مستوى عناصر التشكيلة المتاحة بالنسبة للمدرب الإيطالي
سيموني
إنزاجي، لا يجد
المدير الفني
، ضالته في الهجوم تحديدا، مما ينعكس في سوء ترجمة الفرص المتاحة أمام المرمى.
وسجل الهلال 3 أهداف فقط في 3 مباريات بدور المجموعات، صحيح أنه استقبل هدفا وحيدا حتى الآن، لكن معضلة الهجوم الأرزق ستكون الهاجس الأكبر لإنزاجي أمام السيتي.
وفي مواجهة فريق لا يرحم مثل السيتي، فإن أي فرصة هجومية ستكون ذهبية، وعدم استغلالها سيضاعف صعوبة المهمة.
مع العلم بأن الهلال في 3 مباريات، سدد لاعبو الزعيم 45 كرة تجاه مرمى منافسيه، لكنه لم يهز الشباك سوى 3 مرات فقط.
وتعكس هذه الإحصائية، أزمة حقيقية للهلال، لا سيما في غياب المهاجم الأساسي
ألكسندر ميتروفيتش
للإصابة، حيث أن دقة التسديد ضعيفة للغاية، علاوة على ضعف معدل استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، في وجود البرازيلي ماركوس
ليوناردو
.
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