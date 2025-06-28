قبل مواجهة السيتي.. المونديال يكشف أزمة الهلال

يستعد ، لخوض معركة فاصلة في بكأس العالم للأندية، عندما يواجه ، في ثمن نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل لدور 16 بعد احتلال وصافة المجموعة الثامنة برصيد 5 نقاط، خلف المتصدر (7 نقاط).

ووجد الفريق ، نفسه في اختبار صعب للغاية، أمام الهجوم الكاسح للمان سيتي، والذي سجل 13 هدفا في دور المجموعات، بينما لم يستقبل سوى هدفين.

وفي ظل غيابات الزعيم، فإنه حتى على مستوى عناصر التشكيلة المتاحة بالنسبة للمدرب الإيطالي إنزاجي، لا يجد ، ضالته في الهجوم تحديدا، مما ينعكس في سوء ترجمة الفرص المتاحة أمام المرمى.

وسجل الهلال 3 أهداف فقط في 3 مباريات بدور المجموعات، صحيح أنه استقبل هدفا وحيدا حتى الآن، لكن معضلة الهجوم الأرزق ستكون الهاجس الأكبر لإنزاجي أمام السيتي.

وفي مواجهة فريق لا يرحم مثل السيتي، فإن أي فرصة هجومية ستكون ذهبية، وعدم استغلالها سيضاعف صعوبة المهمة.

مع العلم بأن الهلال في 3 مباريات، سدد لاعبو الزعيم 45 كرة تجاه مرمى منافسيه، لكنه لم يهز الشباك سوى 3 مرات فقط.

وتعكس هذه الإحصائية، أزمة حقيقية للهلال، لا سيما في غياب المهاجم الأساسي للإصابة، حيث أن دقة التسديد ضعيفة للغاية، علاوة على ضعف معدل استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف، في وجود البرازيلي ماركوس .