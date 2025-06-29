ويليامز يضع شرطا للتوقيع مع برشلونة

وبدأ منذ أسبوع ترتيب أوراقه المالية، لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني، والذي يبلغ 58 مليون يورو، مضافًا إليها الزيادة السنوية المرتبطة بمؤشر التضخم.لكن بحسب صحيفة "ماركا" ، لا ينوي ويليامز التوقيع، إلا بعد الحصول على ضمانات صريحة من برشلونة، بأن الأخير قادر على تسجيله في قائمة الموسم المقبل، دون الدخول في أزمات بيروقراطية، أو عراقيل مرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف، على غرار ما حدث مع في الموسم الماضي.وأدت أزمة تسجيل أولمو لفوضى كبيرة، استدعت تدخل في إسبانيا، وهو ما يأمل ويليامز تجنبه.