عاصفة رعدية تعطل سفر البايرن لملاقاة فلامنغو في مونديال الأندية

ووصلت الطائرة التي استأجرها إلى فلوريدا مساء السبت متأخرة أكثر من ساعتين عن الموعد المقرر.وقال لاعب البايرن الدولي النمساوي : "كانت مجرد عاصفة رعدية أخرى فوق ، سنتناول الطعام لاحقا ثم ننام".وأكد المدافع الألماني ، المنضم حديثا إلى ، بأنه "سيكون من الأفضل لو سارت الأمور بسلاسة"، لكنه شدد على أن مثل هذ الأمور لا ينبغي أن تؤثر على أداء الفريق أمام فلامنغو.ومن جانبه، قال مدرب "تركيزنا منصب فقط على ما يجب علينا فعله من أجل الفوز (على فلامنغو)".تجدر الإشارة إلى أن الفائز من لقاء بايرن وفلامنغو سيلعب في الدور ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستقام مساء اليوم الأحد أيضا وستجمع بين وإنتر ميامي.