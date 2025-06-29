رد رسمي يحسم مصير ميسي من اللعب في السعودية

ويعد هو أبرز المهتمين بضم منذ صيف 2023، ولكن اللاعب قرر الانضمام إلى ، بعقد يمتد حتى كانون أول المقبل.وقال ماهونري ميندوزا، مسئول الاتصال الدولي في ، في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية "ميسي مستمر بصورة طبيعية مع فريقه، فهو يرتبط بقعد يمتد حتى نهاية العام الجاري".وأضاف "بعد نهاية عقد ميسي، سيجلس مع وسيحسم مصيره، سواء بالاستمرار أو الرحيل، ولا توجد نية لرحيله في الصيف الجاري كما تردد".وأتم "كانت هناك تصريحات سابقة خرج بها ، الشريك في ملكية النادي، وأكد أنه متفائل باستمرار ميسي مع الفريق، وبالتالي سننتظر حتى نهاية عقده".