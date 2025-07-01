بالفوز على سيتي.. مكافأة الهلال تتجاوز 34 مليون دولار

وسيواجه في الدور المقبل نادي فلومينينسي البرازيلي، الذي تأهل بدوره بعد فوزه على إنتر ، وصيف دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-0 في مباراة قوية ضمن الدور ذاته.ووصلت قيمة مكافآت بعد تأهله إلى ربع نهائي حوالى 34 مليون دولار.