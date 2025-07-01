سيدات العراق يختتمن استعدادتهن لمواجهة الهند بالتصفيات الآسيوية

وذكر الاتحاد في بيان، أن "منتخبنا الوطنيُّ للسيدات، أجرى آخرَ وحداته التدريبية، اليوم الثلاثاء، في الملعبِ الفرعيّ لمجمع مدينة شيانغ ماي الرياضيّ في ، تحضيراً لمواجهةِ منتخب الهند غداً الأربعاء، ضمن الجولةِ الرابعة من تصفياتِ المؤهلة لنهائيات في 2026".وأضاف، أن "منتخبنا الوطنيُّ للسيدات يحتل المركزَ الثالث برصيد أربع نقاطٍ من ثلاث مبارياتٍ خاضها أمام تيمور الشرقية ومنغوليا وتايلاند، فيما ستكون مباراةُ يوم غدٍ أمام الهند الأخيرةَ له في التصفيات".وبين أن "الهند تتصدر ترتيب المجموعة بست نقاط من مباراتين متقدمة بفارق الأهداف عن تايلاند التي تمتلك ست نقاط أيضاً من مباراتين، ويأتي منتخب تيمور الشرقية في المركز الرابع بنقطة واحدة يليه منتخب في المركز الخامس بلا رصيد من النقاط".