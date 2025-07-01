في مونديال الاندية.. مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس مهددة

ويعد البروتوكول المطبق لمواجهة هذه الظاهرة صارما للغاية ويلتزم به "فيفا" خلال 2025، إذ يفرض تعليق المباراة فورا وإخلاء الملعب من اللاعبين والجماهير لحين زوال الخطر.ولتفعيل العواصف الرعدية، يعتمد المنظمون على معيارين محددين: الأول، إذا جرى رصد صاعقة برق على مسافة تقل عن 8 كيلومترات من الملعب، والثاني، إذا كان الفاصل الزمني بين رؤية البرق وسماع أقل من 30 ثانية.وفي الحالتين السابقتين، يصبح تعليق المباراة لمدة 30 دقيقة متواصلة إلزاميا.وقد اضطر المسؤولون لتطبيق هذا الإجراء 3 مرات خلال مواجهة وبنفيكا السبت الماضي، في شارلوت لمدة ساعة ونصف الساعة، حتى حصلوا على الضوء الأخضر للاستئناف.ووفقا لصحيفة "آس" ، فإن المنظمين يواجهون في ميامي اليوم نفس الاحتمال المقلق في مباراة فريقي ويوفنتوس، بعدما حذرت الوكالة الفيدرالية للأرصاد الجوية من وجود فرصة تصل إلى 45% لوقوع عواصف رعدية أثناء المباراة المقررة على ملعب "هارد روك" في ميامي.وبخلاف مباراة تشيلسي وبنفيكا، فقد توقفت عدة مباريات في هذه النسخة من مونديال الأندية لكرة القدم 2025، مثل مباراة فريقي وبالميراس البرازيلي، وسالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وصن داونز الجنوب إفريقي.