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الريال يهزم يوفنتوس ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية

رياضة

2025-07-01 | 17:03
الريال يهزم يوفنتوس ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية
المصدر:
وكالات
174 شوهد

فاز ريال مدريد على يوفنتوس 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وأحرز جونزالو جارسيا هدف ريال مدريد أمام يوفنتوس بالدقيقة 54 في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت مباراة ريال مدريد ويوفنتوس أول ظهور للفرنسي كيليان مبابي في مونديال الأندية 2025 رفقة ريال مدريد بعدما نزل بديلا في الدقيقة 67 بعد غيابه عن دور المجموعات بسبب الإصابة.

وتأهل ريال مدريد الإسباني لملاقاة الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أمام مونتيري المكسيكي في الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2025.


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