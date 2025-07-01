الريال يهزم يوفنتوس ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية

وأحرز هدف أمام بالدقيقة 54 في المباراة التي جمعتهما على في قمة مباريات دور الـ16 لبطولة 2025 التي تستضيفها .وشهدت مباراة ريال ويوفنتوس أول ظهور للفرنسي في مونديال الأندية 2025 رفقة ريال مدريد بعدما نزل بديلا في الدقيقة 67 بعد غيابه عن دور المجموعات بسبب الإصابة.وتأهل ريال مدريد الإسباني لملاقاة الفائز من مباراة أمام المكسيكي في الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2025.