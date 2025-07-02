يودّع حلم التأهل للبطولة القارية.. خسارة "قاسية" لمنتخب السيدات أمام الهند

وبهذه النتيجة ودع منتخب الحلم بحجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة التي ضمت بجانبه منتخبات وتيمور الشرقية ومنغوليا والهند.وفي هذه التصفيات، حقق منتخب العراق للسيدات في 26 حزيران/ يونيو 2025، أول فوز رسمي في تاريخه بتغلبه على منتخب بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من تصفيات 2026 المقامة في شيانغ ماي التايلاندية. سجلت اللاعبة نور الجواهري في هذه المباراة.