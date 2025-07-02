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يودّع حلم التأهل للبطولة القارية.. خسارة "قاسية" لمنتخب السيدات أمام الهند
رياضة
2025-07-02 | 07:06
المصدر:
السومرية نيوز
3,386 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
مُني منتخب سيدات
العراق
لكرة القدم بخسارة كبيرة، بعدما سقط أمام نظيره
الهندي
بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولةِ الرابعة للمَجموعةِ الثانية من تصفياتِ
كأس آسيا
التي تستضيفها مدينة شيانغ ماي التايلاندية.
وبهذه النتيجة ودع منتخب
العراق
الحلم بحجز بطاقة التأهل عن هذه المجموعة التي ضمت بجانبه منتخبات
تايلاند
وتيمور الشرقية ومنغوليا والهند.
وفي هذه التصفيات، حقق منتخب العراق للسيدات في 26 حزيران/ يونيو 2025، أول فوز رسمي في تاريخه بتغلبه على منتخب
منغوليا
بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثانية من تصفيات
كأس آسيا
2026 المقامة في شيانغ ماي التايلاندية. سجلت اللاعبة نور الجواهري
هاتريك
في هذه المباراة.
Alsumaria Tv
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