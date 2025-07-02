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قرار صادم بشأن تجديد عقد فينيسيوس مع الريال

رياضة

2025-07-02 | 07:43
قرار صادم بشأن تجديد عقد فينيسيوس مع الريال
1,154 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

أكد تقرير برنامج الشرينغيتو أن ريال مدريد قرر تجميد المفاوضات مع لاعبه فينيسيوس جونيور في الوقت الحالي لتمديد تعاقده.



اللاعب لم يعطي الموافقة حتى الآن على تمديد عقده ويرى أنه ليس في عجلة من أمره ويريد وقت أكثر ، كما يرغب في إدارة حياته الرياضية بشكل مثالي.

الريال كان قد فتح ملف استمرار فينيسيوس جونيور و تم التفاوض في وقت سابق بين الطرفين.
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