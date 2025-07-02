قرار صادم بشأن تجديد عقد فينيسيوس مع الريال



ـ رياضة



أكد تقرير برنامج الشرينغيتو أن قرر تجميد المفاوضات مع لاعبه في الوقت الحالي لتمديد تعاقده.





اللاعب لم يعطي الموافقة حتى الآن على تمديد عقده ويرى أنه ليس في عجلة من أمره ويريد وقت أكثر ، كما يرغب في إدارة حياته الرياضية بشكل مثالي.



كان قد فتح ملف استمرار و تم التفاوض في وقت سابق بين الطرفين.