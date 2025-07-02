أرنولد يوجه دعوة للعراقيين

وقال في مؤتمر صحفي عقد بين شوطي مباراة الشرطة والقاسم على ، نشرته وتابعته ، إن "ما نحتاجه اليوم هو دعم الجماهير والإعلام، فهم اللاعب رقم 12 الحقيقي للمنتخب"، مشيرًا إلى، أنه "يتطلع للقاء الصحفيين ووسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي المرتقب الأسبوع المقبل".وأضاف أرنولد، "أنا فخور بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام والأردن في الجولة الأخيرة من التصفيات، ومتحمس للتحديات المقبلة".وأوضح المدرب ، أن "حضوره مباراة الشرطة والقاسم لتقديم التهاني للفريق المتوج باللقب، والتعبير عن فخره باللاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل في المرحلة المقبلة".