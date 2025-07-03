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بعد وفاته إثر تعرضه لحادث سير.. ماذا تعرف عن مهاجم ليفربول ديوغو جوتا؟

رياضة

2025-07-03 | 06:20
بعد وفاته إثر تعرضه لحادث سير.. ماذا تعرف عن مهاجم ليفربول ديوغو جوتا؟
351 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

صُدم عالم كرة القدم اليوم الخميس؛ بالإعلان عن وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا عن عمر 28 عامًا، إثر تعرضه لحادث سير، خلال إجازته الصيفية التي كان يقضيها في دولة إسبانيا.

وكان جوتا من اللاعبين المهمين في تشكيلة ليفربول ومنتخب البرتغال، وقد تمكن من تحقيق إنجازات جماعية وفردية مهمة في كرة القدم، قبل أن يغادر الحياة.

في هذا التقرير، نسلط الضوء على مسيرة جوتا في كرة القدم، وأبرز ما حققه اللاعب البرتغالي الراحل في عالم الساحرة المستديرة.

تمثيل أندية مهمة
بعد ترعرعه في أكاديمية غوندومار، انتقل جوتا إلى نادي باكوش فيريرا البرتغالي، ومنه حط ديوغو رحاله في أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2016.

ولم يحظَ ديوغو جوتا بفرصة حقيقية في أتلتيكو مدريد، ليخرج مُعارًا إلى بورتو البرتغالي، وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، قبل أن يشتري الأخير بطاقة اللاعب نهائيًا في يوليو/ تموز 2018.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، التحق جوتا بليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، مقابل 44.7 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

إنجازات مهمة مع ليفربول
تُعد تجربة ليفربول الأشهر في مسيرة جوتا الكروية؛ حيث خاض اللاعب البرتغالي الراحل 182 مباراة بقميص "الريدز"، مُسهمًا بـ91 هدفًا (سجّل 65 هدفًا، قدّم 26 تمريرة حاسمة).

وتُوج جوتا مع ليفربول بـ3 ألقاب، بواقع لقب واحد في بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وبصحبة ليفربول أيضًا، نال جوتا جائزة "لاعب الشهر" في البريميرليغ، عن شهر يناير/ كانون الثاني 2024.

مع منتخب البرتغال
مثّل ديوغو جوتا منتخبات البرتغال تحت 19 و20 و21 و23 عامًا، كما خاض 49 مباراة مع المنتخب البرتغالي الأول، مُسهمًا بـ26 هدفًا (سجّل 14 هدفًا، قدّم 12 تمريرة حاسمة).

وتُوج جوتا بصحبة المنتخب البرتغالي الأول بلقبين في دوري الأمم الأوروبية (2018-19، 2024-25)، علمًا أن لقب "البحارة" الثاني في البطولة القارية تحقق الشهر الماضي.

حياة ديوغو جوتا الشخصية
بالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم شهيرًا، كان جوتا زوجًا، ولديه 3 أطفال. عُرف ديوغو بنشاطه الخيري، وقد سبق له مساندة مؤسسات خيرية تدعم الأطفال الذين يعيشون حياة صعبة.

كما أظهر جوتا دعمًا مهمًا لمؤسسة تركز على العمل الابتكاري، وتعمل على تسهيل وصول الأشخاص إلى المهن التي تتطلب ابتكارًا.

المصدر: winwin
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