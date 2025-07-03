بعد وفاته إثر تعرضه لحادث سير.. ماذا تعرف عن مهاجم ليفربول ديوغو جوتا؟

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وكان جوتا من اللاعبين المهمين في تشكيلة ومنتخب ، وقد تمكن من تحقيق إنجازات جماعية وفردية مهمة في كرة القدم، قبل أن يغادر الحياة.في هذا التقرير، نسلط الضوء على مسيرة جوتا في كرة القدم، وأبرز ما حققه اللاعب الراحل في عالم الساحرة المستديرة.تمثيل أندية مهمةبعد ترعرعه في أكاديمية غوندومار، انتقل جوتا إلى نادي باكوش فيريرا البرتغالي، ومنه حط ديوغو رحاله في الإسباني، صيف 2016.ولم يحظَ ديوغو جوتا بفرصة حقيقية في أتلتيكو ، ليخرج مُعارًا إلى ، وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، قبل أن يشتري الأخير بطاقة اللاعب نهائيًا في يوليو/ تموز 2018.وفي سبتمبر/ أيلول 2020، التحق جوتا بليفربول، قادمًا من وولفرهامبتون، مقابل 44.7 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.إنجازات مهمة مع ليفربولتُعد تجربة ليفربول الأشهر في مسيرة جوتا الكروية؛ حيث خاض اللاعب البرتغالي الراحل 182 مباراة بقميص "الريدز"، مُسهمًا بـ91 هدفًا (سجّل 65 هدفًا، قدّم 26 تمريرة حاسمة).وتُوج جوتا مع ليفربول بـ3 ألقاب، بواقع لقب واحد في بطولات "بريميرليغ"، وكأس ، وكأس المحترفة.وبصحبة ليفربول أيضًا، نال جوتا "لاعب الشهر" في البريميرليغ، عن شهر يناير/ كانون الثاني 2024.مع منتخب البرتغالمثّل ديوغو جوتا منتخبات البرتغال تحت 19 و20 و21 و23 عامًا، كما خاض 49 مباراة مع المنتخب البرتغالي الأول، مُسهمًا بـ26 هدفًا (سجّل 14 هدفًا، قدّم 12 تمريرة حاسمة).وتُوج جوتا بصحبة المنتخب البرتغالي الأول بلقبين في الأوروبية (2018-19، 2024-25)، علمًا أن لقب "البحارة" الثاني في البطولة القارية تحقق الشهر الماضي.حياة ديوغو جوتا الشخصيةبالإضافة إلى كونه لاعب كرة قدم شهيرًا، كان جوتا زوجًا، ولديه 3 أطفال. عُرف ديوغو بنشاطه الخيري، وقد سبق له مساندة مؤسسات خيرية تدعم الأطفال الذين يعيشون حياة صعبة.كما أظهر جوتا دعمًا مهمًا لمؤسسة تركز على العمل الابتكاري، وتعمل على تسهيل وصول الأشخاص إلى المهن التي تتطلب ابتكارًا.المصدر: