الشكوك تزداد بشأن تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز

ومع ذلك، كشفت صحيفة "ماركا" المدريدية أن برشلونة لا يزال لم يجد حلولًا لجميع المشاكل التي تطرحها هذه العملية، وخاصةً النقطة الأساسية المرتبطة بالضمانات التي طلبها اللاعب من بخصوص تسجيله في الموسم المقبل.وأضافت أن برشلونة أبلغ وكيل اللاعب أنهم واثقون من قدرتهم على تسجيل ، ومع ذلك، فإن الواقع اليوم هو أن برشلونة لا يخضع لقاعدة 1:1، كما صرّح ، رئيس ، علنًا في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث لا يزال يفتقر إلى اللعب النظيف.علاوة على ذلك، أوضحت "ماركا" أن برشلونة يحتاج إلى توفير أكثر من 60 مليونًا نقدًا لدفع الشرط الجزائي، لأنه، كما فعل إسبانيول في حالة الحارس خوان غارسيا، لن يُسهّل أتلتيك عملية التعاقد مع لاعبه.ولفتت "ماركا" في ختام تقريرها إلى أن برشلونة لم يعد متفائلا في صفقة كما كان قبل أيام قليلة، ويعتقد البعض داخل النادي أن الصفقة لن تتم.