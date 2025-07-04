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صدمة لعشاق برشلونة.. أتلتيك بلباو يجدد عقد نيكو ويليامز
رياضة
2025-07-04 | 07:00
350 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعلن نادي أتلتيك
بلباو
، اليوم (الجمعة)، عن تجديد عقد نجمه
نيكو ويليامز
لمدة 8 سنوات، لينهي آمال برشلونة في ضم اللاعب.
وقال
النادي الإسباني
في بيان رسمي: "وقع
نيكو ويليامز
عقدًا جديدًا مع
بلباو
يمتد لمدة ثماني سنوات، ليبقى
الجناح
في صفوف الفريق حتى عام 2035، بهدف صنع المزيد من التاريخ مع أتلتيك".
وأضاف البيان: "يشمل العقد الجديد لنيكو ويليامز زيادة في قيمة الشرط الجزائي بنسبة تفوق 50% مقارنة بالعقد السابق".
من جانبه، قال
نيكو
ويليامز عقب تجديد عقده: «عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، فإن أهم شيء بالنسبة لي هو الاستماع إلى قلبي. أنا هنا حيث أرغب أن أكون، مع عائلتي، هذا هو بيتي».
وكان ويليامز قد تراجع عن قراره بالانضمام إلى برشلونة مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده، والذي كان يُقدّر بـ58 مليون يورو، خوفًا من عدم تسجيله في قائمة البلوغرانا بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.
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