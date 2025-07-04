برشلونة يتحرك لحسم صفقة دومفريس

وذكرت شبكة سبورت ،أن "الشرط الجزائي في عقد دومفريس، سيرتفع من 20 إلى 30 مليون يورو، في أول أسبوعين من يوليو/تموز الجاري.ونوهت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أن "دومفريس غّير وكيل أعماله، ليصبح وكيله الجديد هو ، لافتة إلى أن الأخير يمهد الظروف لنقل اللاعب إلى ".وأجرى مينديز مؤخرًا، محادثات مع ، الذي يرغب في تعزيز مركز الظهير الأيمن.ومع ذلك، يدرك البارسا، أنه لا بد من الإسراع في التعاقد مع دومفريس، حيث ينتهي الشرط الجزائي في 15 يوليو/تموز الجاري.وكان إنتر قد تعاقد مع الأيمن الجديد ، قادما من مارسيليا الفرنسي، مقابل 25 مليون يورو هذا الصيف.ويرتبط دومفريس، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد مع العملاق الإيطالي، حتى صيف 2028.