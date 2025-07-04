الساعات الأخيرة لنجم ليفربول الراحل.. "جوتا" اراد ان يتفادى حرارة النهار!

وقال جونكالفيس في تصريحات لصحيفة "ريكورد" ، إن كان يتعافى من جراحة بسيطة في الرئة، وقد قدم مثالًا يحتذى به في الاحترافية خلال فترة علاجه.وأوضح الطبيب أنه ودّع جوتا وشقيقه في الساعة 8:30 من مساء الأربعاء، قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلًا: "شقيقه كان مرافقًا رائعًا له، وفضّل السفر معه لقضاء وقت أطول بجانبه".وأضاف: "اختارا السفر ليلًا لتفادي حرارة ، وكانا يخططان للتوقف في فندق بمدينة بورجوس للراحة، قبل مواصلة الرحلة نحو إنجلترا، لم يكونا متجهين مباشرة إلى ".وتابع: "جوتا كان متحمسًا للعودة، وكان يعلم أنه لن يشارك في جولة ليفربول التحضيرية باليابان، لكنه كان عازمًا على مواصلة التأهيل وتجهيز نفسه للموسم الجديد".وأردف ميجيل جونكالفيس: "كان يؤمن تمامًا بقدرته على تقديم موسم رائع، وكان مستعدًا لبذل أقصى ما لديه... كان احترافيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى".الجدير بالذكر أن جوتا توفي عن عمر ناهز 27 عامًا، بعد مسيرة كروية لامعة مع ليفربول ومنتخب ، وقد شكّلت وفاته صدمة كبيرة لعالم كرة القدم.