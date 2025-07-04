حقق مكاسب مالية ضخمة.. الهلال السعودي يودع مونديال الأندية

ورغم الخروج، نجح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة بلغت 34.1 مليون دولار (نحو 128 مليون سعودي)، وفقاً لهيكل الجوائز المعتمد من “فيفا”، حيث حصل على 9.55 مليون دولار مقابل المشاركة، ثم 20.5 مليون دولار بعد التأهل إلى دور الـ16، وصولاً إلى 34.1 مليون دولار مع بلوغه ربع النهائي.وتعد هذه النسخة من البطولة الأكبر في تاريخ ، من حيث قيمة الجوائز التي تجاوزت المليار دولار، والحضور الإعلامي والجماهيري العالمي.