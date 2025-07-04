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حقق مكاسب مالية ضخمة.. الهلال السعودي يودع مونديال الأندية
رياضة
2025-07-04 | 17:23
478 شوهد
ودّع
نادي الهلال السعودي
بطولة
كأس العالم للأندية
2025 بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بهدفين لواحد، مكتفياً بمشاركة مشرفة دعّمت حضوره الرياضي والاقتصادي عالميًا.
ورغم الخروج، نجح
الهلال
في تحقيق مكاسب مالية ضخمة بلغت 34.1 مليون دولار (نحو 128 مليون
ريال
سعودي)، وفقاً لهيكل الجوائز المعتمد من
الاتحاد الدولي لكرة القدم
“فيفا”، حيث حصل على 9.55 مليون دولار مقابل المشاركة، ثم 20.5 مليون دولار بعد التأهل إلى دور الـ16، وصولاً إلى 34.1 مليون دولار مع بلوغه ربع النهائي.
وتعد هذه النسخة من البطولة الأكبر في تاريخ
كأس العالم للأندية
، من حيث قيمة الجوائز التي تجاوزت المليار دولار، والحضور الإعلامي والجماهيري العالمي.
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