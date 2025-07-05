خطة برشلونة البديلة بعد ضياع صفقة نيكو ويليامز

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو أن أعادت تفعيل اهتمامها بالنجم الكولومبي ، لاعب ، وتسعى لتقديم عرض جديد لضمه.رغم حماس برشلونة للصفقة، إلا أن المنافسة ستكون شرسة من نادي ، إضافة إلى تمسك ليفربول بلاعبه ورفضه التفريط فيه بسهولة.وفي حال تعثرت صفقة دياز، تلوح في الأفق “الخطة c” والمتمثلة في محاولة ضم من ، ضمن خطط برشلونة لتعزيز خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد.