بينهم راشفورد.. مانشستر يونايتد يستغني عن 5 لاعبين

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن أخبر مجموعة من لاعبيه بعدم العودة لمقر تدريبات النادي، وهم الأرجنتيني غارناتشو، والإنجليزي ، والبرازيلي ، والإنجليزي جادون سانشو، والهولندي تيريل مالاسيا.وأفادت مصادر في بأن قرار تأجيل عودة ماركوس راشفورد، وأليخاندرو غارناتشو، وأنتوني، وجادون سانشو، وتيريل مالاسيا، جاء بسبب رغبتهم في مغادرة النادي بعد إعارتهم الموسم الماضي، ولديهم الآن المزيد من الوقت لاستكشاف خيارات الانتقال.وأعير راشفورد الموسم الماضي إلى الإنجليزي، ومالاسيا إلى الهولندي، وأنتوني إلى الإسباني، وجادون سانشو إلى الإنجليزي، بينما دخل غارناتشو في خلافات مع المدرب للفريق روبن أموريم رغم استمراره لنهاية الموسم.ومن جانبه، كان أموريم دخل في خلاف مع راشفورد، بينما طلب من غارناتشو البحث عن ناد جديد في سوق الانتقالات الصيفية.وبحسب الصحيفة البريطانية، سيظل مسموحًا للاعبين الخمسة بالوصول إلى المرافق الطبية والتأهيلية في كارينغتون عند الحاجة، لكن أموريم وبقية الفريق سيكونون قد سافروا في جولة تحضيرية إلى بحلول الموعد المحدد لعودتهم للتدريب في وقت لاحق من هذا الشهر على أقرب تقدير.