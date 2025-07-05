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بينهم راشفورد.. مانشستر يونايتد يستغني عن 5 لاعبين
رياضة
2025-07-05 | 04:36
371 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
يستعد فريق
مانشستر يونايتد
الإنجليزي للتخلص منهم 4 أعيروا خلال الموسم الماضي إلى أندية مختلفة وحققوا أرقاماً إيجابية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن
مانشستر يونايتد
أخبر مجموعة من لاعبيه بعدم العودة لمقر تدريبات النادي، وهم الأرجنتيني
أليخاندرو
غارناتشو، والإنجليزي
ماركوس راشفورد
، والبرازيلي
أنتوني
، والإنجليزي جادون سانشو، والهولندي تيريل مالاسيا.
وأفادت مصادر في
يونايتد
بأن قرار تأجيل عودة ماركوس راشفورد، وأليخاندرو غارناتشو، وأنتوني، وجادون سانشو، وتيريل مالاسيا، جاء بسبب رغبتهم في مغادرة النادي بعد إعارتهم الموسم الماضي، ولديهم الآن المزيد من الوقت لاستكشاف خيارات الانتقال.
وأعير راشفورد الموسم الماضي إلى
أستون فيلا
الإنجليزي، ومالاسيا إلى
آيندهوفن
الهولندي، وأنتوني إلى
ريال بيتيس
الإسباني، وجادون سانشو إلى
تشيلسي
الإنجليزي، بينما دخل غارناتشو في خلافات مع المدرب
البرتغالي
للفريق روبن أموريم رغم استمراره لنهاية الموسم.
ومن جانبه، كان أموريم دخل في خلاف مع راشفورد، بينما طلب من غارناتشو البحث عن ناد جديد في سوق الانتقالات الصيفية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، سيظل مسموحًا للاعبين الخمسة بالوصول إلى المرافق الطبية والتأهيلية في كارينغتون عند الحاجة، لكن أموريم وبقية الفريق سيكونون قد سافروا في جولة تحضيرية إلى
الولايات المتحدة
بحلول الموعد المحدد لعودتهم للتدريب في وقت لاحق من هذا الشهر على أقرب تقدير.
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مانشستر يونايتد
أنتوني
الولايات المتحدة
ماركوس راشفورد
السومرية نيوز
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ريال بيتيس
أستون فيلا
البرتغالي
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