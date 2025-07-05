رد رسمي من الهلال السعودي على انباء التعاقد مع ميسي

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن قد يكون وجهة ميسي التالية حال عدم تجديد عقده مع بعدما ينتهي في المقبل.وجاء رد النادي بعد أيام من تزايد التكهنات الإعلامية التي ربطت بين "الزعيم" وبين صانع ألعاب السابق.وفي تصريحات لشبكة (mixvale) شدد ستيف كالزادا الرئيس التنفيذي للنادي على عدم وجود أي تعليق رسمي بشأن تلك الشائعات التي ربطت بالنجم الأرجنتيني ميسي.وأوضح أن الأولوية الحالية تتمثل في التركيز على الاستعدادات للموسم المقبل مع تجنب الخوض في أي تفاصيل تتعلق بلاعبين "ليسوا ضمن صفوف الفريق".وودع منافسات 2025 بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف واحد أمام فلومينينسي البرازيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامبينغ وورلد" ضمن منافسات ربع النهائي.