سبب غياب رونالدو عن جنازة جوتا

وأقيمت (السبت) جنازة ديوغو جوتا الذي وافته في الساعات الأولى من صباح الخميس في إسبانيا بسبب حادث سير صحبة شقيقه .، الذي وجه رسالة تعزية لعائلة جوتا قبل يومين، كان يتوقع حضوره للعزاء التي تواجد به أغلب زملاء اللاعب الراحل في ومنتخب ، لكنه لم يحضر.ومن جانبها، كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها أن رونالدو كان حذرًا من الظهور في بلدة جوندومار الصغيرة، التي احتضنت عزاء جوتا ودفن بها.ورأى رونالدو أن حضوره للعزاء كان سيطغى على وداع زميله في الفريق وشقيقه الأصغر، مما جعله يفضل الغياب.وكانت تقارير تحدثت مؤخراً عن نية رونالدو قطع إجازته في مايوركا في إسبانيا لحضور عزاء جوتا، لكن على أرض الواقع لم يتواجد الدون في العزاء.يذكر أن عزاء جوتا حضره فرنانديز زميل اللاعب في البرتغال ونجم الإنجليزي، وروبين نيفيز لاعب والهولندي فيرجيل زميله في الريدز، ومواطنه أرني سلوت مدرب ليفربول والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، وآخرون.