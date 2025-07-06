بايرن ميونخ يعلن عن حجم إصابة موسيالا المروعة ومدة غيابه عن الملاعب

وتأكد غياب موسيالا لمدة طويلة بسبب إصابة مرعبة تعرض لها إثر التحام مع لويغي حارس مرمى في الشوط الأول واضطر لمغادرة ملعب المباراة.ووفقا لصحيفة " " الألمانية أن موسيالا تعرض إلى إصابة بكسر في شظية القدم اليسرى وتهتك في الأربطة.وبحسب الصحيفة فإن موسيالا سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 5 أشهر قادمة بسبب هذه الإصابة الخطيرة.ولعب موسيالا مع خلال 207 مباراة وسجل 64 هدفا وقدم 39 تمريرة حاسمة.وخسر أمام بنتيجة 0-1 وودع منافسات .