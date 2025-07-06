بايرن ميونخ يعلن عن حجم إصابة موسيالا المروعة ومدة غيابه عن الملاعب

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
10:00 AM
الى
10:25 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بابل.. مسيحيون يحيون ذكرى عاشوراء (صور)
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532474-638873931093826821.jpeg
بايرن ميونخ يعلن عن حجم إصابة موسيالا المروعة ومدة غيابه عن الملاعب
رياضة
2025-07-06 | 06:03
1,486 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تعرض نجم
بايرن ميونخ
الألماني
جمال موسيالا
لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد
باريس سان جيرمان
مساء السبت في دور ربع النهائي ببطولة
كأس العالم للأندية
2025.
وتأكد غياب موسيالا لمدة طويلة بسبب إصابة مرعبة تعرض لها إثر التحام مع
جيان
لويغي
دوناروما
حارس مرمى
باريس سان جيرمان
في الشوط الأول واضطر لمغادرة ملعب المباراة.
ووفقا لصحيفة "
بيلد
" الألمانية أن موسيالا تعرض إلى إصابة بكسر في شظية القدم اليسرى وتهتك في الأربطة.
وبحسب الصحيفة فإن موسيالا سيغيب عن المستطيل الأخضر لفترة تصل إلى 5 أشهر قادمة بسبب هذه الإصابة الخطيرة.
ولعب موسيالا مع
بايرن ميونخ
خلال 207 مباراة وسجل 64 هدفا وقدم 39 تمريرة حاسمة.
وخسر
بايرن
ميونخ
أمام
باريس
سان جيرمان
بنتيجة 0-1 وودع منافسات
كأس العالم للأندية
.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
إيران تعلن عن حجم الخسائر جراء انفجار ميناء "رجائي"
10:59 | 2025-05-05
برشلونة يشخص إصابة كوندي ويحدد مدة غيابه
12:04 | 2025-05-01
سبب غياب رونالدو عن جنازة جوتا
09:00 | 2025-07-05
وفاء الكيلاني تكشف سبب غيابها المفاجئ عن الإعلام
03:08 | 2025-05-30
موسيالا
بايرن
ميونخ
اصابة
كسر
غياب
كأس العالم للأندية
باريس سان جيرمان
بطولة كأس العالم
السومرية نيوز
جمال موسيالا
بايرن ميونخ
سومرية نيوز
كأس العالم
+A
-A
اخترنا لك
نجم ريال مدريد يوجه رسالة نارية لباريس جيرمان
08:18 | 2025-07-06
موعد مباراة ريال مدريد وسان جيرمان بنصف نهائي كأس العالم للأندية
06:58 | 2025-07-06
إصابة خطيرة تضرب لاعبا في مونديال الأندية
15:49 | 2025-07-05
موهبة برشلونة قريب من مغادرة الفريق
14:25 | 2025-07-05
مفاجأة مدوية.. ماذا يحصل للطريق الذي توفي فيه جوتا؟
12:35 | 2025-07-05
صورة اثناء جنازة ديوغو جوتا تدفع الشرطة للتدخل.. ماذا حصل؟
10:07 | 2025-07-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنان عادل إمام في زفاف حفيده
فن وثقافة
44.57%
13:14 | 2025-07-05
بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنان عادل إمام في زفاف حفيده
13:14 | 2025-07-05
جرافات سورية تزيل السواتر الحدودية مع العراق.. ما حقيقية ذلك؟
محليات
18.45%
06:38 | 2025-07-05
جرافات سورية تزيل السواتر الحدودية مع العراق.. ما حقيقية ذلك؟
06:38 | 2025-07-05
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
12.29%
04:22 | 2025-07-05
أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
04:22 | 2025-07-05
لهذا السبب.. إغلاق ضريح الإمام الحسين في مصر
دوليات
11.95%
05:28 | 2025-07-05
لهذا السبب.. إغلاق ضريح الإمام الحسين في مصر
05:28 | 2025-07-05
أسعار الدولار رغم العطلة
اقتصاد
7.09%
04:00 | 2025-07-06
أسعار الدولار رغم العطلة
04:00 | 2025-07-06
في تموز.. الثلوج تكتسي هذه المناطق
دوليات
5.65%
07:33 | 2025-07-05
في تموز.. الثلوج تكتسي هذه المناطق
07:33 | 2025-07-05
المزيد
استطلاعات
ما هو السيناريو الأقرب للحرب بين ايران وإسرائيل؟
نصر استراتيجي لإيران
نصر استراتيجي لإيران
العودة للمفاوضات بشروط
العودة للمفاوضات بشروط
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
دخول المفاعلات النووية الى الحرب
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
اشتعال المنطقة والنتائج مبهمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
احتراق سيارة في الموصل
06:54 | 2025-07-06
حريق كبير في البصرة
04:47 | 2025-07-06
بالفيديو: تراجع ملحوظ للزائرين الاجانب الى كربلاء
16:04 | 2025-07-05
أول ظهور للسيد الخامنئي منذ وقف الحرب.. فيديو
15:32 | 2025-07-05
انقلاب داخل مجلس بغداد يجهض خلال ساعات.. فيديو
15:02 | 2025-07-05
السيد مقتدى الصدر يزور مرقد والده في النجف
14:32 | 2025-07-05
صيني يشارك بمجلس عزاء حسيني في الناصرية
14:02 | 2025-07-05
حريق كبير يلتهم محلات تجارية وسط تكريت
09:07 | 2025-07-05
مسيرات أوكرانية مفخخة تضرب أهدافا عسكرية في العمق الروسي
05:17 | 2025-07-05
الفساد الانتخابي.. عندما تتحول الثروات إلى أدوات للنفوذ
03:43 | 2025-07-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.