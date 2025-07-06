موعد مباراة ريال مدريد وسان جيرمان بنصف نهائي كأس العالم للأندية

وتأهل بعد صدارة برصيد 6 نقاط عقب فوزه على الإسباني بنتيجة 4-0 والخسارة أمام بوتافاغو البرازيلي بنتيجة 0-1 والفوز على سياتل الأمريكي بنتيجة 2-0.كما تخطى بطل أوربا عقبة الأمريكي بنتيجة 4-0 في دور الستة عشر ثم فاز على الألماني بنتيجة 1-0 في دور الثمانية.وتصدر المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بتعادله مع السعودي بنتيجة 1-1 والفوز على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 3-1 وسالزبورغ النمساوي بنتيجة 3-0.كما فاز "الميرنغي" على في دور الستة عشر بنتيجة 1-0 ثم تخطى عقبة بروسيا الألماني في دور الثمانية بنتيجة 3-2.وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل 9 يوليو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "ميتلايف".ومن المنتظر أن تذاع المباراة عبر منصة DAZN الناقلة للبطولة.