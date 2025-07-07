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موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية
رياضة
2025-07-07 | 02:44
342 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
ضرب
ريال مدريد
الإسباني موعدًا مثيرًا مع
باريس سان جيرمان
الفرنسي في الدور نصف النهائي لبطولة
كأس العالم للأندية
2025، المقامة على الأراضي الأمريكية، وتحديدًا على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.
وسيكون موعد مواجهة
ريال مدريد
وباريس
سان جيرمان
الأربعاء المقبل، 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف، نيوجيرسي –
الولايات المتحدة الأمريكية
.
ريال
مدريد
تجاوز
بوروسيا دورتموند الألماني
بنتيجة 3-2، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.
باريس سان جيرمان
تأهل هو الآخر بثقة، بعد الفوز على
بايرن ميونيخ
بثنائية نظيفة، بفضل تألق نجمه
المغربي
أشرف حكيمي
.
تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وباريس سان
جيرمان
:
عدد اللقاءات: 12
فوز ريال مدريد: 5
فوز باريس سان جيرمان: 4
التعادل: 3
الأهداف المسجلة: 16 لكل فريق
Alsumaria Tv
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