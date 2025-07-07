موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وسيكون موعد مواجهة وباريس الأربعاء المقبل، 10 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف، نيوجيرسي – .ريال تجاوز بنتيجة 3-2، في لقاء شهد إثارة حتى اللحظات الأخيرة.تأهل هو الآخر بثقة، بعد الفوز على بثنائية نظيفة، بفضل تألق نجمه .تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وباريس سان :عدد اللقاءات: 12فوز ريال مدريد: 5فوز باريس سان جيرمان: 4التعادل: 3الأهداف المسجلة: 16 لكل فريق