بعد العودة لدوري نجوم العراق.. ما خطط كتيبة "أم الربيعين" للموسم المقبل؟

وقال المدرب جاسب سلطان إنَّ "المرحلة المقبلة ستكون مختلفة وتتطلب جهدًا مضاعفًا، إذ إنَّ لا يُعدّ مهمة سهلة، كونه يضم أندية كبيرة لها تاريخ عريق ولاعبين مرموقين، كما سنواجه مدربين محليين وأجانب على مستوى عالٍ من الكفاءة، مما يحتّم علينا الاستعداد الأمثل"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وعن الخطوات المقبلة، بعد أن جدّدت ثقتها به أوضح المدرب الشاب أنه "شرع بتقييم شامل لأداء الفريق خلال الموسم المنصرم، لرصد السلبيات والإيجابيات ووضع تصور واضح لخطة العمل المقبلة. كما يعمل حاليًّا على استقطاب عناصر تتماشى مع رؤيته الفنية بهدف الظهور في دوري المحترفين".وأضاف أنَّ "هناك جلسة مرتقبة مع إدارة النادي والسيد محافظ لوضع خطة متكاملة لتحضيرات المرحلة المقبلة، بما يتلاءم مع حجم التحديات المنتظرة"، مشيرًا إلى أنَّ "التشكيلة الحاليّة تضمّ لاعبين يمتلكون مؤهلات تؤهلهم لتمثيل المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وهو ما يعكس جودة العمل في النادي".وتقدّم سلطان بالتهنئة إلى جماهير ، قائلًا: "أبارك لجميع محبّي النادي، من جماهير المدينة إلى مؤازري الفريق في بقية المحافظات، مرورًا بمحافظ نينوى ، والإخوة في الهيئة الإدارية، والجهاز الفني، واللاعبين الأبطال الذين كانوا على قدر المسؤولية وأسعدونا بهذا الإنجاز. كما لا أنسى دور الإعلام الرياضي في ، الذي كان حاضرًا ومساندًا، ونجح في نقل صورة مشرّفة عن النادي محليًّا وخارجيًّا".وختم سلطان حديثه قائلًا: "أجدّد مناشدتي للجهات المعنية والمشرفين على النادي بضرورة الإسراع في توفير ملعب خاص داخل مدينة الموصل، ليكون حضنًا لجماهيرنا وداعمًا للفريق خلال مباريات ، لاسيما أنَّ هذه الخطوة ستكون من أولوياتنا في المرحلة المقبلة، شريطة أن يستوفي الملعب شروط التي ستزور الموقع خلال الأسابيع المقبلة".