نجم ميلان ينتقل إلى الهلال السعودي قريباً

وأوضح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن حسم بشكل نهائي صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر ، حيث أبرم الاتفاق بعد أسبوعين من اتفاق شفهي تم بين النادي واللاعب.وأضاف الخبير الإيطالي في سوق انتقالات لاعبي كرة القدم أن سيحصل على رسوم انتقال بقيمة 25 مليون يورو، فيما ينتظر أن يوقع "ثيو" عقده مع الهلال رسميا خلال الأيام المقبلة.وسيفتح التعاقد مع هيرنانديز الباب أمام رحيل البرازيلي رينان لودي الذي أشارت تقارير سابقة إلى اقتراب رحيله عن الهلال.ويسعى الهلال لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي إنزاغي، الذي قاد الفريق للتأهل لدور الثمانية في 2025، حيث ودع البطولة بالخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1- 2.