لموسمين.. برشلونة يجدد عقد تشيزني

وكان (35 عامًا) قد أعلن اعتزاله في أغسطس/آب 2024 بعد انتهاء عقده مع ، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تلقيه عرضًا من برشلونة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عقب إصابة الحارس تير شتيجن.ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، أصبح تشيزني الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، وساهم في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.ويتواجد في قائمة برشلونة حاليًا 4 حراس مرمى هم وفيوتشيك تشيزني ومارك وإيناكي بينيا.ويسعى برشلونة للتخلص من تير شتيجن مع الإبقاء على الحراس الثلاثة الآخرين.