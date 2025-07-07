لموسمين.. برشلونة يجدد عقد تشيزني

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
03:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض: أولوية ترامب إنهاء حرب غزة وعودة الرهائن
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532631-638875051428534817.jpg
لموسمين.. برشلونة يجدد عقد تشيزني
رياضة
2025-07-07 | 13:11
137 شوهد
أعلن
نادي برشلونة
رسميًا، اليوم الإثنين، تجديد عقد البولندي
فويتشيك تشيزني
، حارس مرمى الفريق، لمدة موسمين حتى عام 2027.
وكان
تشيزني
(35 عامًا) قد أعلن اعتزاله في أغسطس/آب 2024 بعد انتهاء عقده مع
يوفنتوس
، قبل أن يتراجع عن قراره عقب تلقيه عرضًا من برشلونة في شهر أكتوبر/تشرين الأول، عقب إصابة الحارس
الألماني مارك أندريه
تير شتيجن.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، أصبح تشيزني الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، وساهم في تحقيق الثلاثية المحلية الدوري والكأس والسوبر.
ويتواجد في قائمة برشلونة حاليًا 4 حراس مرمى هم
خوان جارسيا
وفيوتشيك تشيزني ومارك
أندريه تير شتيجن
وإيناكي بينيا.
ويسعى برشلونة للتخلص من تير شتيجن مع الإبقاء على الحراس الثلاثة الآخرين.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
تشيزني يحسم جدل تجديد عقده مع برشلونة
02:50 | 2025-05-31
برشلونة يجدد عقد لامين يامال حتى 2031
14:44 | 2025-05-27
برشلونة يجدد عقد فليك
10:21 | 2025-05-12
برشلونة يحدد موعد تجديد عقد لامين يامال
17:17 | 2025-05-26
برشلونة
تشيزني
الألماني مارك أندريه
أندريه تير شتيجن
فويتشيك تشيزني
نادي برشلونة
مارك أندريه
خوان جارسيا
يوفنتوس
أندريه
+A
-A
اخترنا لك
مبابي يواجه وابلا من الانتقادات
13:56 | 2025-07-07
إقبال كبير لرؤيته.. تمثال لرونالدو بالزي العربي في هونغ كونغ (صورة)
13:15 | 2025-07-07
راكيتيتش يعتزل كرة القدم
11:44 | 2025-07-07
نجم ميلان ينتقل إلى الهلال السعودي قريباً
10:42 | 2025-07-07
استعدادا لبطولة العالم 2025.. اتحاد كرة السرعة يطلق دورة تدريبية تخصصية
07:30 | 2025-07-07
قبيل موقعة الأربعاء.. حكيمي يعلق على مواجهة زميله مبابي
06:55 | 2025-07-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
28.8%
03:40 | 2025-07-07
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-07-07
أسعار الدولار رغم العطلة
اقتصاد
19.81%
04:00 | 2025-07-06
أسعار الدولار رغم العطلة
04:00 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
فن وثقافة
18.36%
09:49 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
محليات
17.18%
12:06 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
12:06 | 2025-07-06
مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان
فن وثقافة
8.57%
06:23 | 2025-07-07
مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان
06:23 | 2025-07-07
بالفيديو: تراجع ملحوظ للزائرين الاجانب الى كربلاء
بالفيديو
7.29%
16:04 | 2025-07-05
بالفيديو: تراجع ملحوظ للزائرين الاجانب الى كربلاء
16:04 | 2025-07-05
المزيد
استطلاعات
هل كُتب لك أن تطأ تراب كربلاء هذا العام؟
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. لحظة العثور على جثة الوزير الروسي منتحرا داخل سيارته
12:43 | 2025-07-07
طالبوا بإعلان القضاء منكوبا.. بصريون يتظاهرون في مناطق "شط العرب"
10:22 | 2025-07-07
"الفرصة الأخيرة"... مشروع تحلية المياه لإنقاذ البصرة
05:27 | 2025-07-07
استهداف وتسقيط عمل الحكومة... وخشية من إعادة تدوير السوداني في منصبه بعد الانجازات
05:17 | 2025-07-07
اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة
04:46 | 2025-07-07
توتر سياسي بين بغداد وأربيل... وملف تصدير نفط كردستان العراق إلى الواجهة!
15:10 | 2025-07-06
فيديو يظهر "تشققات" في أرصفة ميناء الفاو
14:43 | 2025-07-06
من داخل جامع النوري في نينوى
11:59 | 2025-07-06
كاميرة السومرية تتجول في جامع النوري
10:31 | 2025-07-06
موجة جديدة تسيطر على أجواء النجف (فيديو)
10:14 | 2025-07-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.