إقبال كبير لرؤيته.. تمثال لرونالدو بالزي العربي في هونغ كونغ (صورة)

ويقع متحف "CR7 LIFE Hong Kong" المخصص لحياة في مركز التسوق "K11" للفنون والثقافة.ويعرض المتحف مقتنيات قيّمة، بما في ذلك إحدى جوائز الخمس التي فاز بها.ومن بين التماثيل التي تجسد بالحجم الطبيعي، كان هناك مجسم شمعي له بالزي السعودي، وذلك أمام شاشات ملعب "الأول بارك" معقل النصر.كما يضم المتحف، الذي تبلغ مساحته 12,000 قدم مربع، ما يقرب من 40 معروضًا، بما في ذلك قمصان رونالدو وأحذيته وأكثر من 12 .ومن أبرز المعروضات لعام 2008، وجوائز الحذاء ، والكرة الذهبية لكأس العالم للأندية.وألمح المنظمون إلى أن "الدون" سيزور قريبًا جدًا لمشاهدة المتحف الجديد.يذكر أنه كان هناك إقبال كبير على متحف كريستيانو رونالدو، والذي وُصف بأنه الأول من نوعه خارج موطنه .