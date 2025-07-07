مبابي يواجه وابلا من الانتقادات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف: إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532639-638875078442005243.jpg
مبابي يواجه وابلا من الانتقادات
رياضة
2025-07-07 | 13:56
193 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
تلقى
كيليان مبابي
نجم
ريال مدريد
الإسباني وابلاً من الانتقادات عقب استخدامه
الذكاء الاصطناعي
لإيهام متابعيه بامتلاء مدرجات ملعب "ميتلايف" بنيوجيرسي خلال مباراة فريقه مع
دورتموند
بربع نهائي
كأس العالم للأندية
.
ونشر
مبابي
صورة على حسابه الرسمي في "إنستغرام" لكن الغريب أنه استعان بالذكاء الاصطناعي لملء الجزء العلوي من مدرجات ملعب المباراة، إذ سرعان ما التقط متابعوه التعديل الذي يظهر وأن الجماهير كانت مكتظة في المدرجات.
وبالرغم من حضور 77 ألف مشجع إلى مدرجات ملعب "ميتلايف" لمشاهدة
ريال مدريد
يواجه
دورتموند
، إلا أنه تبقى أكثر من 5500 مقعد فارغ، ويبدو أنها في المنطقة التي احتاج النجم الفرنسي إلى تعديلها باستخدام المونتاج.
وسجل مبابي أول أهدافه في بطولة
كأس العالم للأندية
في شباك دورتموند، لكنه تعرض إلى موقف غريب بعدما بقي لوحده في الملعب لمدة تزيد عن ساعة بسبب خضوعه إلى فحص للمنشطات في الوقت الذي غادرت بعثة فريقه إلى المطار استعداداً للسفر إلى
ميامي
حيث تقام مباراة نصف النهائي.
وكان ضعف الحضور الجماهيري في البطولة محل نقاش لدى الكثير من المهتمين بكرة القدم، إذ أقيم عدد من مباريات الدور الأول بمدرجات نصفها فارغ، بينما حضر ما يزيد عن 3 آلاف بقليل مباراة
ماميلودي صن داونز
الجنوب إفريقي مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
السومرية تنشر نتائج امتحانات السادس الابتدائي في نينوى وديالى وبابل
12:14 | 2025-06-02
طالب يتعرض للتعــ نيف بواسطة "كابل كهربائي"
04:01 | 2025-04-20
مبابي يغيب عن مواجهة خيتافي غدا
12:08 | 2025-04-22
صورة تضع نجم برشلونة بمرمى الانتقادات بعد ظهوره مع ناشطة مثلية
08:05 | 2025-04-25
مبابي
انتقادات
كأس العالم للأندية
ماميلودي صن داونز
بطولة كأس العالم
الذكاء الاصطناعي
السومرية نيوز
كيليان مبابي
سومرية نيوز
كأس العالم
+A
-A
اخترنا لك
تعيين حكم مثير للجدل لإدارة مباراة الريال وباريس
15:36 | 2025-07-07
قبل لقاء الأربعاء.. لاعبو ريال مدريد يتحدثون عن مواجهة باريس
14:50 | 2025-07-07
إقبال كبير لرؤيته.. تمثال لرونالدو بالزي العربي في هونغ كونغ (صورة)
13:15 | 2025-07-07
لموسمين.. برشلونة يجدد عقد تشيزني
13:11 | 2025-07-07
راكيتيتش يعتزل كرة القدم
11:44 | 2025-07-07
نجم ميلان ينتقل إلى الهلال السعودي قريباً
10:42 | 2025-07-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
29.4%
03:40 | 2025-07-07
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-07-07
أسعار الدولار رغم العطلة
اقتصاد
19.35%
04:00 | 2025-07-06
أسعار الدولار رغم العطلة
04:00 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
فن وثقافة
17.89%
09:49 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
محليات
17.21%
12:06 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
12:06 | 2025-07-06
مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان
فن وثقافة
8.67%
06:23 | 2025-07-07
مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان
06:23 | 2025-07-07
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
فن وثقافة
7.49%
06:00 | 2025-07-07
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
06:00 | 2025-07-07
المزيد
استطلاعات
هل كُتب لك أن تطأ تراب كربلاء هذا العام؟
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
بالفيديو.. لحظة العثور على جثة الوزير الروسي منتحرا داخل سيارته
12:43 | 2025-07-07
طالبوا بإعلان القضاء منكوبا.. بصريون يتظاهرون في مناطق "شط العرب"
10:22 | 2025-07-07
"الفرصة الأخيرة"... مشروع تحلية المياه لإنقاذ البصرة
05:27 | 2025-07-07
استهداف وتسقيط عمل الحكومة... وخشية من إعادة تدوير السوداني في منصبه بعد الانجازات
05:17 | 2025-07-07
اتهامات تلاحق محافظ صلاح الدين... ومخاوف من استغلالِ ميزانية المحافظة
04:46 | 2025-07-07
توتر سياسي بين بغداد وأربيل... وملف تصدير نفط كردستان العراق إلى الواجهة!
15:10 | 2025-07-06
فيديو يظهر "تشققات" في أرصفة ميناء الفاو
14:43 | 2025-07-06
من داخل جامع النوري في نينوى
11:59 | 2025-07-06
كاميرة السومرية تتجول في جامع النوري
10:31 | 2025-07-06
موجة جديدة تسيطر على أجواء النجف (فيديو)
10:14 | 2025-07-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.