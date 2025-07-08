بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم (صور)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
٢٠٢٠ عشرين عشرين
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
موقع أمريكي يكشف: إسرائيل تستعد لاحتمال شن عمليات ضد إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-532778-638875647754849401.png
بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم (صور)
رياضة
2025-07-08 | 05:41
808 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تتعرض الحكمة البرازيلية إنغريدي
سانتوس
لدعوات متزايدة لإبعادها عن إدارة المباريات ليس بسبب أدائها التحكيمي الضعيف، بل نتيجة اتهامات بتشتيت تركيز اللاعبين بسبب مظهرها الجذاب.
ونالت
سانتوس
(34 عاما) شهرة في الوسط الكروي البرازيلي بعد إدارتها لعدد من المباريات البارزة، منها لقاءات في
بطولة كوبا
سود
أمريكا
، وبعض مباريات تصفيات
كأس العالم
في قارة أمريكا الجنوبية، إلى جانب مباريات كرة القدم النسائية.
وتعد سانتوس، مساعدة حكم رئيسي، وأثار حضورها اللافت اهتمام الإعلام والجماهير على حد سواء، لكن النجاح المهني لم يحجب عنها الانتقادات، حيث تقدمت عدة أندية بشكاوى رسمية مطالبة باستبعادها من بعض المباريات.
ويعد اللافت أن الاعتراضات لم تكن بسبب قراراتها التحكيمية، بل لأن “جمالها يسبب تشتتا واضحا في صفوف اللاعبين”.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
إيقاف حكم الريال وأرسنال بسبب "كارثة" تحكيمية
11:55 | 2025-04-23
المحكمة الاتحادية ترفض طلب درجال بإصدار أمر ولائي لإيقاف مركز التسوية والتحكيم الرياضي
05:02 | 2025-05-24
الحكمة يتحدث عن دعوات المقاطعة وتداعياتها على الانتخابات المقبلة
07:33 | 2025-06-02
فتاة مهددة بالقتل بسبب لامين جمال
11:24 | 2025-06-17
البرازيل
التحكيم
إنغريدي سانتوس
السومرية نيوز
سومرية نيوز
كأس العالم
بطولة كوبا
السومرية
سانتوس
أمريكا
+A
-A
اخترنا لك
التنافس يشتغل على التعاقد مع ميسي.. نادي جديد على الخط
07:22 | 2025-07-08
"بـ3 كلمات فقط".. شرط انتقال ميسي إلى الأهلي السعودي
06:42 | 2025-07-08
عقب مونديال الأندية.. 5 نجوم يقتربون من مغادرة ريال مدريد
06:32 | 2025-07-08
كشف سبب تأجيل معسكر منتخب العراق الأولمبي في الصين
05:58 | 2025-07-08
"العمدة" يستدعي لاعبًا من الدوري الأسترالي.. من هو "عبد الإله فيصل"؟
03:46 | 2025-07-08
اليوم.. انطلاق منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق
03:25 | 2025-07-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
32.5%
03:40 | 2025-07-07
إليك أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:40 | 2025-07-07
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
فن وثقافة
19.31%
09:49 | 2025-07-06
تعليق إسرائيلي على ظهور عادل إمام الأخير
09:49 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
محليات
18.63%
12:06 | 2025-07-06
الية جديدة لتسديد الغرامات المرورية في العراق
12:06 | 2025-07-06
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
فن وثقافة
11.68%
06:00 | 2025-07-07
حلا شيحة تكشف سبب خلع الحجاب: "كانت انتكاسة مؤقتة"
06:00 | 2025-07-07
مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان
فن وثقافة
9.46%
06:23 | 2025-07-07
مصر.. الفنان إدوارد يكشف لأول مرة عن إصابته بالسرطان
06:23 | 2025-07-07
توضيح بشأن "البطاقة المحلية" التي أطلقها المركزي العراقي
اقتصاد
8.42%
07:55 | 2025-07-07
توضيح بشأن "البطاقة المحلية" التي أطلقها المركزي العراقي
07:55 | 2025-07-07
المزيد
استطلاعات
هل كُتب لك أن تطأ تراب كربلاء هذا العام؟
نعم
نعم
كلا
كلا
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
أرجو ذلك في الأعوام القادمة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
عراك وفوضى واعتداء لدى محاولة دخول قوة من الشرطة منزلا سكنيا في النجف
07:05 | 2025-07-08
حريق كبير بسوق البالات في الكاظمية
04:28 | 2025-07-08
مجمع الأكوا السكني يعاني من ازمة مائية حادة
04:25 | 2025-07-08
وفد كردي في بغداد لوضع لمسات اتفاق المشهداني ـ بارزاني
04:00 | 2025-07-08
المفوضية تحذر من شراء بطاقات الناخب للاستحواذ على الاصوات
03:22 | 2025-07-08
ترامب منبهر بالزعيم السوري الجديد
02:44 | 2025-07-08
بالصور.. حريق كبير في الكاظمية
02:29 | 2025-07-08
بالفيديو.. لحظة العثور على جثة الوزير الروسي منتحرا داخل سيارته
12:43 | 2025-07-07
طالبوا بإعلان القضاء منكوبا.. بصريون يتظاهرون في مناطق "شط العرب"
10:22 | 2025-07-07
"الفرصة الأخيرة"... مشروع تحلية المياه لإنقاذ البصرة
05:27 | 2025-07-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.