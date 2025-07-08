بسبب جمالها.. دعوات لإيقاف حكمة برازيلية عن التحكيم (صور)

ونالت (34 عاما) شهرة في الوسط الكروي البرازيلي بعد إدارتها لعدد من المباريات البارزة، منها لقاءات في سود ، وبعض مباريات تصفيات في قارة أمريكا الجنوبية، إلى جانب مباريات كرة القدم النسائية.وتعد سانتوس، مساعدة حكم رئيسي، وأثار حضورها اللافت اهتمام الإعلام والجماهير على حد سواء، لكن النجاح المهني لم يحجب عنها الانتقادات، حيث تقدمت عدة أندية بشكاوى رسمية مطالبة باستبعادها من بعض المباريات.ويعد اللافت أن الاعتراضات لم تكن بسبب قراراتها التحكيمية، بل لأن “جمالها يسبب تشتتا واضحا في صفوف اللاعبين”.