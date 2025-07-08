كشف سبب تأجيل معسكر منتخب العراق الأولمبي في الصين

وكان من المقرر انطلاق معسكر منتخب الأولمبي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بطلب رسمي من الجانب الصيني، حيث تم تأمين مباراتين وديتين مع منتخب "التنين" لرفع مستوى الإعداد والتحضير للفريق العراقي.ومعسكر منتخب العراق الأولمبي قد تأجل بشكل رسمي حتى إشعار آخر، بسبب تأخر صدور سمات الدخول (الفيزا) الخاصة باللاعبين العراقيين والوفد المرافق، حيث جاء القرار بالتنسيق بين الجهاز الفني بقيادة المدرب واتحاد الكرة العراقي، بعد أن واجه الوفد صعوبات في إتمام الإجراءات الرسمية المتعلقة بالسفر، إذ بات من المستحيل التوجه إلى ضمن الموعد المحدد مسبقًا، بحسب winwin.كما أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الجهات المعنية من أجل الإسراع بإصدار السمات، لكن التأخير تجاوز السقف الزمني المسموح به فنيًا، وبالتالي تقرر إرجاء المعسكر إلى وقت لاحق يُحدد لاحقًا عند حسم الأمور بالكامل، بالتالي فإن المعسكر لن يُلغى، لأن الجهاز الفني للمنتخب العراقي يرى أنه جزء أساسي من الخطة التحضيرية التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية للمنتخب.عماد محمد يُكمل خريطة إعداد منتخب العراق الأولمبيوالمدرب عماد محمد اعتمد خريطة الإعداد اللازمة من أجل الاستعداد لتصفيات تحت 23 عامًا، والبداية المهمة ستكون من معسكر الصين الذي يعوّل عليه المدرب كثيرًا لتقييم أداء بعض العناصر المحترفة ومواصلة العمل على الانسجام الجماعي، خصوصًا وأن يمتلك عناصر جديدة لم تلعب سويًا من قبل، لذلك لا بد من إجراء معسكرات ومباريات مهمة لتحديد شكل التكتيك المتبع".ومن المؤمل أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للمعسكر خلال الفترة القريبة القادمة، بعد التأكد من حل الإشكالات الإدارية، في وقت يحرص فيه الاتحاد على ضمان عدم تعطيل البرنامج الإعدادي للمنتخب الأولمبي.وكان قد قرر ترحيل المدرب عماد محمد من منتخب العراق للشباب إلى المنتخب الأولمبي بعد استقالة المدرب ، فيما تمّت تسمية مدربًا لمنتخب .