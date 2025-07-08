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رسمياً.. تحديد سبب حادث وفاة نجم ليفربول ديوغو جوتا

رياضة

2025-07-08 | 08:54
رسمياً.. تحديد سبب حادث وفاة نجم ليفربول ديوغو جوتا
2,449 شوهد

كشفت الشرطة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، سبب حادث السير المروع الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول لكرة القدم البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه الأسبوع الماضي، مبينة أن السبب يعود إلى "سرعة زائدة".

وحسب الشرطة، فإن تقرير الخبراء ما يزال "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة. وأضافت: "لكن جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به".

ورجّح المصدر نفسه أن جوتا كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث ليلة 25-26 يونيو.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشقيقين كانا يستقلان سيارتهما، وهي من طراز لامبورغيني، ليصلا إلى عبارة في إسبانيا ليسافرا إلى بريطانيا.

وذكرت تقارير أن مركبتهما انحرفت على الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة حينها إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.

وهزت وفاة المهاجم جوتا عن عمر يناهز 28 عاما عالم كرة القدم، إذ انهالت رسائل التعزية من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب والمشجعين.
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