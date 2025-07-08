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الجوية يتجاوز النجف ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العراق

رياضة

2025-07-08 | 14:11
الجوية يتجاوز النجف ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العراق
128 شوهد

تأهل فريق القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، إلى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على النجف بنتيجة 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي، لحساب ربع نهائي كاس العراق.

وسجل محمد جواد الهدف الأول للجوية في الدقيقة 10، قبل أن يعادل دومنيك ميني النتيجة للنجف في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف ميسووكي ألومو الهدف الثاني للقوة الجوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجوية بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، عزز سعد عبد الأمير تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 69.
وسيواجه القوة الجوية في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء دهوك والميناء.
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