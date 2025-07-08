الجوية يتجاوز النجف ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العراق

وسجل الهدف الأول للجوية في الدقيقة 10، قبل أن يعادل دومنيك ميني النتيجة للنجف في الدقيقة 27.وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أضاف ميسووكي ألومو الهدف الثاني للقوة الجوية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجوية بهدفين مقابل هدف.وفي الشوط الثاني، عزز تقدم فريقه بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 69.وسيواجه في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء والميناء.