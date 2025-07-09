نجم الريال السابق على رادار إنتر ميلان

وبحسب ألفريدو بيدولا خبير الانتقالات بموقع "فوتبول "، فإن اهتمام إنتر بضم أسينسيو ليس مفاجئا تماما، لأن النيراتزوري كان قريبا من ضمه بالفعل في انتقالات يناير/كانون الثاني 2025.وعاد أسينسيو إلى بعد 6 أشهر أعير فيها إلى ، لكنه بات خارج خطط المدرب .وأوضح الموقع أن إنتر يبحث عن لاعب بمهارات مماثلة، ويستهدف لاعبي خط وسط هجوميين، لافتا إلى أن سيناريو انتقال أسينسيو المحتمل للنيراتزوري هو أمر يجب متابعته من كثب في الأيام القادمة، في إشارة لوجود احتمالية بالفعل لإتمام الصفقة.وختم بأن اللاعب الإسباني منفتح على الانتقال إلى ، رغم أن الشروط الشخصية لم يتم مناقشتها حتى الآن بين واللاعب.