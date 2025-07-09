رغم تقارير اقتراب رحيله.. نجم ريال مدريد يبدي رغبته في البقاء

وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية إلى احتمالية رحيل عن ، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه وعلى رأسها الانجليزي، الذي بدأ بالفعل المفاوضات مع البيئة المحيطة برودريجو.ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس، صباح اليوم، فإن رودريجو مازال متمسكًا بآماله وفرصته في العودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي لفريق ريال .وأفادت الصحيفة أن رودريجو لا يريد الرحيل عن ريال مدريد، ويرى أن اللعب لريال مدريد حلم ولا يريد أن يكون هذا الأسبوع نهاية هذا الحلم.ويدرك رودريجو أن فرصته في المشاركة أساسيًا ضئيلة وأنه حتى إذا لم يشارك أساسيًا لن يكون التغيير الأول في المباراة في ظل اعتماد على وفينيسيوس جونيور وكيليان في الهجوم ويداور بينهم ولكنه أيضًا يعلم أن بإمكانه قلب موازين الأمور مثلما حدث من قبل في مباراة 2022 بدوري أبطال أوروبا والتي منحته مكانًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد.وينتظر رودريجو فرصته مع ريال مدريد، ويعلم أنه مهم بالنسبة لتشابي ألونسو ويحصل على دقائق مشاركة، وهو في كامل جاهزيته للمشاركة في مباراة الليلة.