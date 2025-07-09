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رغم تقارير اقتراب رحيله.. نجم ريال مدريد يبدي رغبته في البقاء

رياضة

2025-07-09 | 07:44
رغم تقارير اقتراب رحيله.. نجم ريال مدريد يبدي رغبته في البقاء
226 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

يتمسك البرازيلي رودريجو، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، بمكانه في تشكيل الفريق الملكي، ساعيًا لاستعادة مكانه أساسيًا مرة أخرى في خط الهجوم.



وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت في الأيام الماضية إلى احتمالية رحيل رودريجو عن ريال مدريد، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضمه وعلى رأسها أرسنال الانجليزي، الذي بدأ بالفعل المفاوضات مع البيئة المحيطة برودريجو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس، صباح اليوم، فإن رودريجو مازال متمسكًا بآماله وفرصته في العودة مرة أخرى للتشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد.

وأفادت الصحيفة أن رودريجو لا يريد الرحيل عن ريال مدريد، ويرى أن اللعب لريال مدريد حلم ولا يريد أن يكون هذا الأسبوع نهاية هذا الحلم.

ويدرك رودريجو أن فرصته في المشاركة أساسيًا ضئيلة وأنه حتى إذا لم يشارك أساسيًا لن يكون التغيير الأول في المباراة في ظل اعتماد تشابي ألونسو على جونزالو جارسيا وفينيسيوس جونيور وكيليان مبابي في الهجوم ويداور بينهم ولكنه أيضًا يعلم أن بإمكانه قلب موازين الأمور مثلما حدث من قبل في مباراة مانشستر سيتي 2022 بدوري أبطال أوروبا والتي منحته مكانًا أساسيًا في تشكيل ريال مدريد.

وينتظر رودريجو فرصته مع ريال مدريد، ويعلم أنه مهم بالنسبة لتشابي ألونسو ويحصل على دقائق مشاركة، وهو في كامل جاهزيته للمشاركة في مباراة الليلة.
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